Νέες περιοχές στο «κόκκινο»

Μοιράσου το άρθρο:

Σε σκληρό λοκ-νταουν μπήκαν από το πρωί του Σαββάτου 20/2 η Κάλυμνος και ο δήμος Εύοσμου – Κορδελιού Θεσσαλονίκης, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου και κρουσμάτων της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, αντίστοιχα.

Κατά τη ενημέρωση της Παρασκευής 19/2 επισημάνθηκε η σταθερή επιδημιολογική εικόνα στη χώρα και το γεγονός ότι οι ΜΕΘ στην Αττική βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ τονίστηκε πως πρέπει με κάθε τρόπο να ελεγχθεί η διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους της Νότιας Αφρικής.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, ανακοινώθηκαν 1.460 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 722 στην Αττική, 142 στη Θεσσαλονίκη και 104 στην Αχαΐα. Επίσης είχαμε ακόμη 28 θανάτους και 325 διασωληνωμένους.

Τι ισχύει για τις περιοχές με ολικό lockdown

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των πρακτορείων ΟΠΑΠ, ενώ τα ΚΤΕΟ θα λειτουργούν μέχρι τις 17:00.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους, η είσοδος και η έξοδος επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας και υγείας.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Αναστέλλεται η οικοδομική δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Πιστή τήρηση τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και της εφαρμογής της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τουλάχιστον 50%.

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με τους ισχύοντες περιορισμούς.

Πηγή: Α’ Πρόγραμμα

Σχετικές ειδήσεις:

Η «μάχη» της ηλεκτροδότησης – ΔΕΔΔΗΕ: Λιγότερα από 1.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα (video)

Κορονοϊός: Ανησυχία για τις μεταλλάξεις – Οι περιοχές που μπήκαν στο «κόκκινο»www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: