ΗΠΑ-δίκη Τραμπ: Η Γερουσία αθώωσε τον πρώην πρόεδρο

Η Γερουσία των ΗΠΑ απάλλαξε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Με ψήφους 57-43 η Γερουσία αποσύρει την κατηγορία.

Η δίκη στη Γερουσία ήταν άλλη μια φάση του «μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών στην ιστορία της χώρας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απαλλαγή του από τη δεύτερη δίκη του μέσα σε 12 μήνες.

«Κανένας πρόεδρος δεν έχει περάσει ποτέ κάτι τέτοιο, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι οι αντίπαλοί μας δεν μπορούν να ξεχάσουν τους σχεδόν 75 εκατομμύρια ανθρώπους, αριθμό -ρεκόρ, που μας ψήφισαν πριν από λίγους μήνες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, με γραπτή δήλωσή του.

BREAKING: Statement from former Pres. Trump after acquittal: “This has been yet another phase of the greatest witch hunt in the history of our Country. No president has ever gone through anything like it.” pic.twitter.com/kSNuSOO5WZ

— ABC News (@ABC) February 13, 2021

«Τους μήνες που έρχονται, θα έχω πολλά πράγματα να μοιραστώ μαζί σας και ανυπομονώ να συνεχίσουμε την απίθανη περιπέτειά μας για το μεγαλείο της Αμερικής», πρόσθεσε χωρίς να δίνει διευκρινήσεις για το πώς οραματίζεται το πολιτικό του μέλλον». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους γερουσιαστές «που υπερασπίστηκαν περήφανα το Σύνταγμα».

Απαιτούνταν 67 ψήφοι για την καταδίκη του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου.

«Αυτή ήταν η πρώτη δίκη στην οποία όλοι οι γερουσιαστές δεν ήταν μόνο δικαστές και ένορκοι, αλλά και μάρτυρες του εγκλήματος που διαπράχθηκε», δήλωσε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της Γερουσίας Chuck Schumer, ο οποίος μετά την ανακοίνωση της απαλλαγής του Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι:

«Ο πρώην πρόεδρος ενέπνευσε, σκηνοθέτησε και ώθησε έναν όχλο να αποτρέψει βίαια την ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας, να ανατρέψει τη βούληση του λαού και να διατηρήσει παράνομα αυτόν τον πρόεδρο στην εξουσία», ενώ συμπλήρωσε ότι «η φονική εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου, χωρίς τον Τραμπ δεν θα είχε συμβεί ποτέ».

Επτά γερουσιαστές από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ, οι γερουσιαστές Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, Ben Sasse, Bill Cassidy, Richard Burr και Pat Toomey από την Πενσυλβανία προσχώρησαν στους Δημοκρατικούς για να ψηφίσουν τον Τραμπ ένοχο «υποκίνηση εξέγερσης».www.ert.gr

