Ε.Ε: Συνοπτικότερη η διαδικασία έγκρισης εμβολίων δεύτερης γενιάς

Μοιράσου το άρθρο:

Η ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, ανακοίνωσε πως η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση θα επιταχύνει τις εγκρίσεις εμβολίων προσαρμοσμένων σε παραλλαγές του κορονοϊού.

«Ένα εμβόλιο που έχει βελτιωθεί από τον παρασκευαστή με βάση το προηγούμενο, δεν χρειάζεται πλέον να περάσει από ολόκληρη τη διαδικασία έγκρισης, έτσι, θα είναι ταχύτερο να διαθέτουμε κατάλληλα εμβόλια χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια», τόνισε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine της Βαυαρίας.

«Ενώ οι εμβολιασμοί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 άρχισαν αργά, το δεύτερο τρίμηνο θα σημειωθεί αύξηση και μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να λάβει επαρκείς δόσεις για να καλύψει πάνω από το 70% του πληθυσμού της, δήλωσε η Επίτροπος.

Επίσης υπενθύμισε ότι μετέχει σε νέα ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον Επίτροπο Βιομηχανίας Tιερί Μπρετόν, για την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις εγκαταστάσεις παραγωγής εμβολίων και την προσαρμογή των ερευνών σε νέες παραλλαγές του ιού.

Εμβόλιο δεύτερης γενιάς κατά όλων των παραλλαγών

Την ίδια ώρα Βρετανοί επιστήμονες δηλώνουν ότι θα μπορούσε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει εμβόλιο που θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους κορονοϊούς αποτελεσματικά ακόμη και μετά τις μεταλλάξεις τους. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph, στοχεύουν σε πρωτεΐνη, που βρίσκεται στον πυρήνα του ιού, σε αντίθεση με τα υπάρχοντα εμβόλια που βασίζονται σε πρωτεΐνες στις ακίδες.

«Δεν ισχυριζόμαστε απαραιτήτως ότι θα είναι ένα εμβόλιο παν-κορονοϊού, αλλά έχει τη δυνατότητα», δήλωσε ο Δρ Gillies O’Bryan-Tear, επικεφαλής ιατρός εταιρείας ανοσολογίας που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ.

“British scientists at the University of Nottingham are developing a “universal” Covid-19 vaccine which, if successful, would end the need to keep tweaking existing jabs as the virus mutates

— John Tasioulas (@JTasioulas) February 13, 2021

Εάν υπάρξει χρηματοδότηση τότε το εμβόλιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί εντός ενός έτους, πρόσθεσε ο ερευνητής σύμφωνα με τον οποίο «η πανδημία θα διαρκέσει περίπου δύο ή τρία ακόμη χρόνια, λόγω της ανεπάρκειας εμβολιαστικής κάλυψης του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και στο διάστημα αυτό ο ιός θα μεταλλαχθεί».

Σε παιδιά ηλικίας έξι έως 17 ετών

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ξεκινά τις δοκιμές του εμβολίου που έχει αναπτύξει με την AstraZeneca, σε παιδιά ηλικίας έξι έως 17 ετών. Δοκιμές σε παιδιά άνω των 12 ετών θα κάνουν οι Pfizer και Moderna.

Αναλόγως με τα αποτελέσματα, οι έρευνες θα προχωρήσουν σε μικρότερες ηλικίες.

Δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα στη μάχη από το πρωί της Δευτέρας

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: