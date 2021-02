Εμβόλιο β’ γενιάς κατά όλων των παραλλαγών – Εντός ενός έτους «αν υπάρξει χρηματοδότηση»

Μοιράσου το άρθρο:

«Εμβόλιο που θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους κορονοϊούς αποτελεσματικά ακόμη και μετά τις μεταλλάξεις τους, επιχειρούν να αναπτύξουν, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ , σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph. Το εμβόλιο θα χτυπά τον κορονοϊό στις πρωτεΐνες που βρίσκονται στον πυρήνα του, απ’ όπου μάλιστα εκτιμάται ότι προκύπτουν οι μεταλλάξεις. Τα υπάρχοντα εμβόλια στοχεύουν στις πρωτεΐνες που βρίσκονται στις ακίδες του ιού.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα οι ερυενητές χρησιμοποιούν ως πλεονέκτημα την πρωτεΐνη που βρίσκεται στον πυρήνα και ονομάζεται νουκλεοκαψίδιο ή πρωτείνη EN.

«Δεν ισχυριζόμαστε απαραιτήτως ότι θα είναι ένα εμβόλιο παν-κορονοϊού, αλλά έχει τη δυνατότητα», δήλωσε ο Δρ Gillies O’Bryan-Tear, επικεφαλής ιατρός εταιρείας ανοσολογίας που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ.

Εάν υπάρξει χρηματοδότηση τότε το εμβόλιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί εντός ενός έτους, πρόσθεσε ο ερευνητής σύμφωνα με τον οποίο «η πανδημία θα διαρκέσει περίπου δύο ή τρία ακόμη χρόνια, λόγω της ανεπάρκειας εμβολιαστικής κάλυψης του αναπτυσσόμενου κόσμου. Και στο διάστημα αυτό ο ιός θα μεταλλαχθεί».

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 αναμένεται να ξεκινήσουν οι κλινικές δοκιμές σε εθελοντές, εφόσον οι δοκιμές σε ποντίκια έχουν θετικά αποτελέσματα.

Έρευνες για τη συγκεκριμένη διαδικασία γίνονται και από άλλες εταιρείες στη Γαλλία και το Βέλγιο.

Εάν είναι επιτυχές, το εμβόλιο DNA θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία όχι μόνο από την Covid-19 αλλά και από τυχόν νέα στελέχη κορονοϊού που θα προκύψουν στο μέλλον.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ζέτα Κονταξή

