«Philia Forum»: Η Ελλάδα σύνδεσμος φιλίας και συνεργασίας από τη Μεσόγειο έως τον Περσικό

Κοινές προκλήσεις μεταξύ αυτών και η ασφάλεια αλλά και οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας για κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα του μέλλοντος βρίσκονται στο τραπέζι του «Philia Forum», που διοργανώνει σήμερα στην Αθήνα το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην πρώτη αυτή συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε υπουργούς Εξωτερικών από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μ. Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα λάβει μέρος με τηλεδιάσκεψη, σε μία συμμετοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ειδικότερα, εκτός από τη Γαλλία (Ζαν-Υβ Λε Ντριάν), στο Φόρουμ συμμετέχουν η Κύπρος ( Νίκος Χριστοδουλίδης), η Αίγυπτος (Σάμεχ Σούκρι), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ( Σείχης Αμπντουλάχ Μπιν Ζαυέντ Μπιν Σουλτάν Αλ Ναχυάν), το Μπραχρέιν ( Αμπντελατίφ Αλ-Ζαγιάνι) και η Σαουδική Αραβία (πρίγκηπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν Μπιν Αμπντουλάχ Μπιν Φαϋζάλ Μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ).

Έχουν ακόμα προσκληθεί η Ιορδανία και το Ιράκ.

Πριν την έναρξη της Πολυμελούς Διασκέψεως των Υπουργών Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας είχε διαδοχικές συναντήσεις με την Υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ και τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων , η κατάσταση στην Α.Μεσογειο, τη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν.

Ο κ. Δενδιας αναμένεται να συναντηθεί και με τους άλλους ομολόγους του εντός της ημέρας ή αύριο.



Υποδέχτηκα @GreeceMFA τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν. Συζητήσαμε για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας στην περιοχή

— Nikos Dendias

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές Η σύγκληση του Φόρουμ Φιλίας, με τη συμμετοχή Αραβικών κρατών και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδηλώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή Αραβικών χώρων της Μεσογείου, αλλά και του Κόλπου, γίνεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ίδιου σχήματος μαζί με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, το σύνολο των συμμετεχόντων χωρών έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. Υπογραμμίζεται ότι το Φόρουμ Φιλίας, όπως λέει και το όνομα του, δεν στρέφεται εναντίον κανενός, ούτε αποτελεί αμυντική συμμαχία. Αντιθέτως, είναι ανοιχτό σε όλες τις χώρες της περιοχής που ενστερνίζονται βασικές αρχές όπως η προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.

Επίσης, με την εξαίρεση της Σαουδικής Αραβίας, το σύνολο των συμμετεχόντων Αραβικών κρατών έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει προνομιακές σχέσεις.

Όπως σημειώνεται, το Φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών σε διάφορους τομείς, αρχίζοντας από την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά καλύπτοντας επίσης την οικονομία, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, την πολιτική προστασία, και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

