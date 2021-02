Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Μοιράσου το άρθρο:

Στα όσα ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, για τα περιοριστικά μέτρα και το Lockdown στην Αττική από 11 έως 28 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι « αναστέλλονται οι υπηρεσίες και το click away για τις εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και κάθε υπηρεσία ατομικής υγιεινής όπως κομμωτήρια κέντρα αισθητικής και περιποίησης άκρων Παρά ταύτα επιτρέπεται η λειτουργία συγκεκριμένων επιχειρήσεων»:

Επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής

Λιανικό Εμπόριο

– Καταστήματα τροφίμων

– Φαρμακεία

– Pet Shops

– Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου

– Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν ραντεβού

– Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν ραντεβού

– Λιανικό εμπόριο πώλησης ανθέων (ειδικώς για 13-14/2/2021)

– Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο e-shop

Υπηρεσίες

– Καθαριστήρια

– Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

– ΚΤΕΟ

– Συνεργεία οχημάτων

Μέτρα Λειτουργίας Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Είδος επιχείρησης: Επιχειρήσεις, Τροφίμων, Λαϊκές Αγορές, Pet Shops, Καθαριστήρια, Υπηρεσίες τηλεφωνίας– Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.

– Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 μ.μ. εφόσον ειδικότερες διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 μ.μ.

– Οι επιχειρήσεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, drive-through και delivery.

– Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.

– Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

– Λαϊκές αγορές ανοιχτές: με 50% συμμετοχή πωλητών, 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείων πώλησης και παράλληλες αγορές.

– Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με την συμπλήρωση εντύπουβεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης.

– Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

– Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κλπ.

– Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, λειτουργούν με το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότερες για αυτά διατάξεις.

Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, Ανθοπωλεία– Διάρκεια ισχύος των μέτρων, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου

– Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.

– Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής.

– Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.

– Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

– Ειδικώς για την 13η και 14η Φεβρουαρίου, τα ανθοπωλεία μπορούν να λειτουργήσουν με τις μεθόδους παράδοση εκτός (click away) και για αγορά με ραντεβού εντός (click inside), με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ.

– Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

– Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

– Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κ.λ.π.

ΚΤΕΟ, Συνεργεία οχημάτων

– Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

– Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων.

– Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.

– Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ.

Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

Η αναστολή παροχής των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες κλπ), ισχύει και όταν αυτές παρέχονται από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα.

