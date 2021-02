Με ρυθμούς click away η λειτουργία της αγοράς (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Επιστροφή από σήμερα στις 9 το βράδυ, της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Η αγορά θα λειτουργήσει με click away.

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μίλησε στην ΕΡΤ και χαρακτήρισε βατά τα μέτρα λειτουργίας της αγοράς. Αναγνώρισε πως το μέτρο του περιορισμού, των λαϊκών αγορών «στις κόκκινες περιοχές» τα Σαββατοκύριακα, δεν βοηθά και ανέλυσε ορισμένα σημεία του τρόπου λειτουργίας της αγοράς καθώς και τη λειτουργία του click away. Σημείωσε ότι θέμα «κόφτη» μέσω του 13033 έχει αποκλειστεί και επομένως οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να ενεργοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, εφόσον υιοθετηθεί.

Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, τα εμπορικά θα λειτουργούν μόνο με click away, ακόμα και τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοπωλεία. Περιορισμούς προβλέπει υπουργική απόφαση.

Ακόμα και στην πώληση προϊόντων από το ράφι στα σούπερ μάρκετ από σήμερα Δευτέρα. Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου & μητροπολιτικές περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη, τα σούπερ μάρκετ απαγορεύεται να πωλούν τα εξής προϊόντα :

Παιχνίδια, ρούχα, υποδήματα, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, έπιπλα, φωτιστικά, τηλεπικονωνιακό εξοπλισμό.

Επιτρέπεται να πωλούν: θερμαντικά σώματα, κουβέρτες – παπλώματα, παντόφλες, παλτά και αδιάβροχα.

Αντιδράσεις για τον περιορισμό των λαϊκών αγορών στις «κόκκινες περιοχές» τα Σαββατοκύριακα

(EUROKINISSI)Την αντίδραση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών προκάλεσε η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των λαϊκών αγορών τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική.

Όπως αποφασίστηκε ο περιορισμός αυτός στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).

Στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας, γίνεται λόγος για λάθος απόφαση και υποστηρίζει πως «σε ανοικτούς χώρους η μετάδοση είναι πολύ μικρότερη από ότι σε κλειστούς χώρους» ενώ προστίθεται ότι η απόφαση στέλνει το καταναλωτικό κοινό σε χώρους που η μετάδοση ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη, όπως για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ.

Στο αντίποδα ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας Θ. Βασιλακόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ διατύπωσε την άποψη ότι στις λαϊκές αγορές σημειώνονται συνωστισμοί , οι άνθρωποι ξεχνιούνται και δεν εφαρμόζουν σωστά τα μέτρα προστασίας.

Ο κ. Βασιλακόπουλος αναφέρθηκε και στο θέμα της κινητικότητας σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς και τόνισε ότι στην πρώτη περίοδο χρησιμοποιήσαμε σωστά το μέτρο της παρατεταμένης λειτουργίας . Δυστυχώς αυτό έφερε και αδικαιολόγητη κυκλοφορία σε ώρες που δεν ήταν λογικό να υπάρχει. Συνέστησε μάλιστα τον αυτοπεριορισμό για να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Ρεπορτάζ: Ηλίας Κούκοςwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: