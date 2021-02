Σε ισχύ τα νέα μέτρα – Άδειασαν οι δρόμοι, γέμισαν οι παραλίες (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Από το Σάββατο (6/2) και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μπει σε αυστηρότερο lockdown, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού. Οι «κόκκινες» πόλεις ερήμωσαν μετά τις 6 το απόγευμα, ενώ ουρές σχηματίστηκαν έξω από τα σούπερ μάρκετ, όπου ο κόσμος έσπευσε για προμήθειες. Όπως διευκρινίστηκε, θα λειτουργήσουν κανονικά τα take away τα Σαββατοκύριακα.

Πρώτο Σάββατο εφαρμογής των νέων μέτρων, οι εμπορικοί δρόμοι των μεγαλουπόλεων άδειασαν και οι παραλίες γέμισαν… Την Κυριακή τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά εκτός από τα εφημερεύοντα φαρμακεία και τα βενζινάδικα.

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μόνο με click away, τα σουπερμάρκετ και τα καταστήματα ειδών διατροφής θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8, ενώ η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 9 το βράδυ.

Το Σάββατο η αστυνομία στην Παραλιακή έκανε ελέγχους για τα έγγραφα μετακίνησης. Οι περισσότεροι πάντως φορούσαν μάσκες και τήρησαν τις αποστάσεις ασφαλείας.

Στην Ερμού, στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, η εικόνα δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες.

Τετραψήφιος αριθμός νέων κρουσμάτων

Τετραψήφιος παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας. Το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 29 νέοι θάνατοι, 249 διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ και 1.113 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 565 στην Αττική, 106 στην Θεσσαλονίκη, 78 στην Αχαΐα και 52 στην Εύβοια.

Η Αττική ανησυχεί τους ειδικούς. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έφτασε τα 4.400 περίπου, μία αύξηση κατά περίπου 60%, ενώ ανησυχητική είναι η αύξηση των μολύνσεων και στη Θεσσαλονίκη. Οι επιστήμονες απευθύνουν έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων.

Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τα Σαββατοκύριακα επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 6 το απόγευμα, τα σούπερ μάρκετ και φούρνοι κλείνουν στις 17:00 ενώ οι λαϊκές αγορές δε θα λειτουργήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση για απαγόρευση του take away στα καταστήματα εστίασης τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, εν τέλει η κυβέρνηση ανακάλεσε το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμώντας ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα.

Σκληρό lockdown σε πέντε δήμους

Επιπλέον μέτρα εφαρμόζονται στους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης:

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, ΚΤΕΟ, πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία

Στον Άγιο Νικόλα το κλίμα θύμιζε το πρώτο lockdown τον περασμένο Μάρτιο.

Ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στο κέντρο της Πάτρας, σε πεζούς, οχήματα και επιβάτες λεωφορείων.

Δωρεάν rapid test πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στην Αγία Παρασκευή Αττικής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

