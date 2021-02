Με click away θα λειτουργήσει η αγορά από τη Δευτέρα

Μοιράσου το άρθρο:

Mε click away θα λειτουργεί από τη Δευτέρα το σύνολο της αγοράς, ενώ η Αττική επιστρέφει στην απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ. Σε πέντε περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο θα ισχύσει το σκληρό lockdown.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο κάθε περιοχής, επιχειρείται να ανακοπεί η αυξητική τάση του τελευταίου διαστήματος. Τα περιοριστικά μέτρα αλλάζουν από τη Δευτέρα την εικόνα σε αγορά, σχολεία και μετακινήσεις, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο κάθε περιοχής.

Με «τρεις ταχύτητες» η λειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα

Στις κόκκινες περιοχές η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη Δευτέρα και έως την Παρασκευή θα ξεκινά στις 21:00 το βράδυ. Τις καθημερινές τα εμπορικά θα λειτουργούν μόνο με click away, ακόμα και τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και βιβλιοπωλεία. Λαϊκές αγορές, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, μονάδες φροντίδας σώματος, διαιτολογικά κέντρα δεν θα λειτουργήσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

«Η υβριδική λειτουργία click away και click inside δεν έχει λειτουργήσει, μόνο το 15% μπορεί να δουλέψει έτσι» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης.

Σούπερ μάρκετ: Πού και για ποια προϊόντα επανέρχονται «κόκκινες κορδέλες» στα ράφια

Το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική τα μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα αλλά και τα μανάβικα θα κλείνουν υποχρεωτικά στις 17:00, μία ώρα πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Το ωράριο λειτουργίας φαρμακείων και πρατηρίων καυσίμων δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση κυκλοφορίας όπως ισχύει ανά περιοχή.

Την Κυριακή, δεύτερη ημέρα με την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6, πολλοί ήταν εκείνοι που βγηκαν από νωρίς για μία βόλτα στο παραλιακό μέτωπο.

Το take away στο λεκανοπέδιο παρέμεινε και ουρές σχηματίστηκαν έξω από καταστήματα για καφέ η φαγητό στο Πασαλιμάνι.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα μέτρα είναι ικανοποιητικά όμως δεν τηρήθηκαν πιστά. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η διασπορά του ιού μέσω οικογενειακών συγκεντρώσεων αλλά και οι κρυφές συγκεντρώσεις συμπολιτών μας σε κλειστούς χώρους καθώς μειώνουν τη δυνατότητα ιχνηλάτισης.

«Να περιορίσουμε την ενδοοικογενειακή διασπορά, στο σπίτι με αερισμό.. να μειώσουμε τις κοινωνικές επαφές» συνέστησε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αχαΐας, Άννα Μαστοράκου.

Τους τελευταίους τρεις μήνες η αστυνομία έχει βεβαιώσει 1.803 παραβάσεις για ιδιωτικές συναθροίσεις και έχει προχωρήσει σε 1.079 συλλήψεις.

«Πλέον οι καταγγελίες και παρεμβάσεις αφορούν αθρόες συναθροίσεις, 10-15 ή 20 το πολύ ατόμων, πρέπει μικρές συγκεντρώσεις μπορεί να είναι εστίες μετάδοσης του ιού» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή της τηλεργασίας στο 50% του προσωπικού, όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά και στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων στους χώρους εργασίας.

«Ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων δηλωμένοι σε τηλεργασία ή σε αναστολή εργασίας εξαναγκάζεται να δουλεύει στον φυσικό χώρο εργασίας» τόνισε ο Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της ΓΣΕΕ, Δημήτρης Καραγεωργόπουλος.

Ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, επισήμανε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα γενικής εμβέλειας για την εργασία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα προληπτικά τεστ για κορονοϊό.

Στοχευμένα και δωρεάν rapid test πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πηγή: ΕΡΤ / Ρεπορτάζ: Μάριος Κωνσταντινίδης, Νίκος Καπόγληςwww.ert.gr

