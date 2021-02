Μέτρα στήριξης όσων πλήττονται από τους νέους περιορισμούς (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Στα 200 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος των νέων περιοριστικών μέτρων, ενώ τη Δευτέρα θα εξειδικευτούν τα μέτρα ενίσχυσης αυτών που πλήττονται. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο την επιχειρηματικότητα, δήλωσε ο πρωθυπουργός εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης για το θέμα του take away και των χειρισμών της κυβέρνησης.

Οι νέοι περιορισμοί στην αγορά αλλάζουν το σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έμφαση στους κλάδους που παραμένουν κλειστοί όλα αυτό το χρονικό διάστημα.

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με πολλά διαφορετικά εργαλεία. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία για πρώτη φορά διοχέτευσε ρευστότητα σε επιχειρήσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Θα κρατήσουμε την επιχειρηματικότητα όρθια και μέσα στην πανδημία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πακέτο των μέτρων στήριξης των επόμενων εβδομάδων περιλαμβάνει από άμεσες επιδοτήσεις και δάνεια για τις εταιρείες έως παρεμβάσεις για τη στήριξη της απασχόλησης :

πλήρης απαλλαγή ενοικίου για το μήνα Μάρτιο στις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή

διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ σε καφέ και μη αλκοολούχα έως τις 30 Σεπτεμβρίου

αναστολή καταβολής δανειακών, φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρεώσεων

χρονική επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

«200 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος των περιοριστικών μέτρων σε μηνιαία βάση, επιπλέον των 500 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία κοστίζουν σε μηνιαία βάση. Το μηνιαίο κόστος είναι 2,4 δισ. με τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά τώρα» σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Τον Μάρτιο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών για επιχειρήσεις που έχουν καταγράψει πτώση τζίρου 30%, ήταν ζημιογόνες το 2020 και μετά τη λήψη μέτρων στήριξης. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει διαβούλευση με την αγορά για την οριστικοποίηση των όρων.

Παράλληλα, σχεδιάζονται επιπλέον δράσεις μέσω του ΕΣΠΑ σε πληττόμενες επιχειρήσεις, προχωρά η επιδότηση των τόκων των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο σχεδιασμός της επιδότησης των επιχειρηματικών δανείων.

Στην εστίαση και το «αδιανόητο αλαλούμ», όπως το χαρακτηρίζουν, «με το take away», επικεντρώνουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μόνο με φαρσοκωμωδία μοιάζει η στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην εστίαση. Το πρωί απαγορεύεται το take away, το μεσημέρι επιτρέπεται. Να σοβαρευτούν επιτέλους» τόνισε το ΚΙΝΑΛ.

Η κυβέρνηση, ψάχνει τρόπους να ρίξει το φταίξιμο αλλού, τόνισε στην ΕΡΤ1 ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης.

«Κατήργησαν και επανέφεραν αυθημερόν μέχρι και το take – away (πάρτο και φύγε), αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός θα τους πει ένα βροντερό «go – away», σήκω και φύγε», σημείωσε η Ελληνική Λύση.

«Ήταν μια σαφής κωμική βελτίωση από το προηγούμενο επεισόδιο όπου ο τηλεαεικίνητος Υπουργός ζητούσε τα κλειδιά των μαγαζιών», ανέφερε το ΜέΡΑ25.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ξεκινήσει ο γ΄ κύκλος εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για χαμηλότοκα δάνεια κεφαλαίων κίνησης σε μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 200.000 ευρώ.

Πηγή: ΕΡΤ / Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλουwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: