Κρίσιμη η τήρηση των νέων μέτρων – Έμφαση σε ελέγχους και εμβολιασμούς

Κρίσιμη εβδομάδα για το πως θα πορευτεί η χώρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, εκτιμάται ότι είναι αυτή που ξεκινά. Η προσοχή κυβέρνησης και επιστημόνων εστιάζεται στον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφεται καθημερινά και την εξάπλωση των μεταλλαγμένων στελεχών, με τις προσπάθειες για να ανασχεθεί η αυξητική τάση του τελευταίου διαστήματος να επικεντρώνεται στα περιοριστικά μέτρα και την τήρησή τους, καθώς και στην επιτάχυνση των εμβολιασμών. Σημειώνεται ότι χθες ανακοινώθηκαν 1.113 νέα κρούσματα κορονοιού, 29 θάνατοι και 249 διασωληνωμένοι, ενώ έχουν εντοπιστεί 236 μεταλλαγμένα στελέχη, από τα οποία 4 αφορούν τη νοτιοαφρικανική και τα υπόλοιπα τη βρετανική μετάλλαξη. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο νηπιοτροφείο Καλλιθέας, καθώς νόσησαν από τον κορονοϊό -αλλά με ήπια συμπτώματα- πάνω από 60 παιδιά και εργαζόμενοι. Για προληπτικούς λόγους έκλεισε το κοντινό δημοτικό σχολείο και κάποια τμήματα σε άλλα σχολεία της περιοχής.

Εν τω μεταξύ, αυξάνεται ο ρυθμός εμβολιασμού στη χώρα μας, όπου μέχρι στιγμής έχει εμβολιαστεί το 3% του πληθυσμού και στόχος είναι μέχρι τέλος Ιουνίου να φτάσει το 60%. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ξεχωριστή πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών που θα εμβολιαστούν με το σκεύασμα της Astra Zeneca, ενώ ένα εκατομμύριο δόσεις αναμένεται να έρθουν τον Μάρτιο. Εντός του μηνός θα προστεθούν άλλα 300 εμβολιαστικά κέντρα, ώστε να φθάσουν συνολικά τα 700.

«Βρισκόμαστε σε μια αρχόμενη αύξηση όλων των παραμέτρων της πανδημίας, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είμαστε στην αρχή του τρίτου κύματος και πρέπει να το μαζέψουμε (…) Εάν τηρηθούν τα μέτρα, αρκούν» είπε στην εκπομπή ΕΡΤ Σαββατοκύριακο, ο Χαράλαμπος Γώγος, παθολόγος –λοιμωξιολόγος , καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων χθες Σάββατο, τα οποία θα ισχύσουν έως τις 15 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού.

Oι πόλεις που βρίσκονται στο κόκκινο ερήμωσαν, μετά τις 6 το απόγευμα. Η αστυνομία στην Παραλιακή έκανε ελέγχους πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας για την τήρηση των μέτρων, με τους περισσότερους πολίτες που είχαν βγει για να απολαύσουν τον καλό καιρό να φορούν μάσκες και να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας. Το μειωμένο ωράριο στα σούπερ μάρκετ των κόκκινων περιοχών προκάλεσε χθες ουρές, καθώς ο κόσμος έσπευσε για προμήθειες. Σήμερα Κυριακή, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά εκτός από τα εφημερεύοντα φαρμακεία και τα βενζινάδικα.

Το κόστος των νέων μέτρων υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως διευκρινίστηκε, θα λειτουργήσουν κανονικά τα take away τα Σαββατοκύριακα.

Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μόνο με click away, τα σουπερμάρκετ και τα καταστήματα ειδών διατροφής θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8, ενώ η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 9 το βράδυ.

Χθες στην Ερμού, στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, η εικόνα δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες.

Όσον αφορά στα κρούσματα του κορονοϊού, η Αττική ανησυχεί τους ειδικούς. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, μετά και τη χθεσινή ενημέρωση του ΕΟΔΥ, έφτασε τα 4.400 περίπου, μία αύξηση κατά περίπου 60%, ενώ ανησυχητική είναι η αύξηση των μολύνσεων και στη Θεσσαλονίκη. Οι επιστήμονες απευθύνουν έκκληση για πιστή τήρηση των μέτρων.

Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τα Σαββατοκύριακα επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 6 το απόγευμα, τα σούπερ μάρκετ και φούρνοι κλείνουν στις 17:00 ενώ οι λαϊκές αγορές δε θα λειτουργήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση για απαγόρευση του take away στα καταστήματα εστίασης τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, εν τέλει η κυβέρνηση ανακάλεσε το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμώντας ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα.

Σκληρό lockdown σε πέντε δήμους

Επιπλέον μέτρα εφαρμόζονται στους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης:

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής, ΚΤΕΟ, πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία

Στον Άγιο Νικόλα το κλίμα θύμιζε το πρώτο lockdown τον περασμένο Μάρτιο.

Ελέγχους πραγματοποίησε χθες η αστυνομία στο κέντρο της Πάτρας, σε πεζούς, οχήματα και επιβάτες λεωφορείων.

