Ινδία: Κατέρρευσε τμήμα παγετώνα των Ιμαλαΐων – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς (video)

Έως 150 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τμήματος ενός παγετώνα των Ιμαλαΐων μέσα σε φράγμα νωρίς σήμερα το πρωί στην Ινδία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες που οδήγησαν στην εκκένωση χωριών κατά μήκος ποταμού.

«Ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη», όμως εκφράζονται φόβοι ότι 100 έως 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δήλωσε ο επικεφαλής του κρατιδίου Ουταραχάντ, όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε ένα τείχος από σκόνη, βράχια και νερό να κατεβαίνει σαν χιονοστιβάδα την κοιλάδα του ποταμού.

«Ήρθε πολύ γρήγορα, δεν υπήρχε χρόνος να ειδοποιηθεί κανείς», είπε τηλεφωνικά στο Ρόιτερς ο Σαντζάι Σινγκ Ράνα, ο οποίος ζει στα υψώματα του χωριού Ράινι. «Νόμισα πως θα παρασύρει ακόμη κι εμάς».

Ντόπιοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά άνθρωποι που εργάζονται σε γειτονικό υδροηλεκτρικό σταθμό, καθώς και χωρικοί που έψαχναν για καυσόξυλα ή έβοσκαν τα κοπάδια τους κοντά στον ποταμό, είπε ο Ράνα.

«Δεν έχουμε ιδέα πόσοι άνθρωποι αγνοοούνται», πρόσθεσε.

Η Ινδία έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις βόρειες περιφέρειές της.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν τμήματα του φράγματος καθώς και ό,τι άλλο βρισκόταν στο δρόμο τους.

«Ο ρους του ποταμού Αλακνάντα μετά το Ναντπραγιάγκ έχει ομαλοποιηθεί», ανέφερε στο Twitter ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, ο Τριβέντρα Σινγκ Ραουάτ.

«Η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι τώρα 1 μέτρο πάνω από το κανονικό, όμως η ροή μειώνεται», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, REUTERSwww.ert.gr

