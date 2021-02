Τι αλλάζει από σήμερα σε αγορά, σχολεία, μετακινήσεις (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Αλλάζει ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας, καθώς στο «κόκκινο» προστίθενται νέες περιοχές. Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για τις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης, ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα. Σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική η κυκλοφορία θα επιτρέπεται τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 6 το απόγευμα ενώ αναστέλλεται η λειτουργία των Λυκείων. Επίσης για αύριο Κυριακή 7/2, όπως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σε αναστολή τίθεται και το take away από τις επιχειρήσεις εστίασης, φούρνους και ζαχαροπλαστεία, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική

Τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με click away. Μεταξύ άλλων, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους κομμωτήρια, κουρεία, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής, ΟΠΑΠ και ΚΤΕΟ. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο παραμένουν κλειστά.

Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Ειδικότερα για τις περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής λαμβάνονται από σήμερα 6 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τα παρακάτω μέτρα:

– Κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

– Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Λυκείων και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.

– Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει μόνο με τη μέθοδο του click away. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο παραμένουν κλειστά.

Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).

-Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Επίσης, ανακοίνωσε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα στους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές από σήμερα Σάββατο 6/2 στις 6 το πρωί:

– Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

– Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

– Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

– Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

– Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

– Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

– Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Στις κόκκινες περιοχές, υπενθυμίζεται ότι από σήμερα και για επτά ημέρες είναι και οι παρακάτω:

– Ο δήμος Εορδαίας,

– ο δήμος Θηβαίων,

– ο δήμος Τανάγρας,

– ο δήμος Σπάρτης,

– ο δήμος Ζακύνθου,

– η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,

– ο δήμος Ρεθύμνης

– ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού

– ο δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

– ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και

– ο δήμος Τεμπών

Επικριτικά σχολίασε η αντιπολίτευση την ανακοίνωση των νέων μέτρων. «Ο κ. Μητσοτάκης εξελίσσεται σε αμήχανο παρατηρητή μιας κοινωνίας σε απόγνωση», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, «η κυβέρνηση συνεχίζει τους αυτοσχεδιασμούς και επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη», τόνισε το ΚΙΝΑΛ, ενώ το ΚΚΕ έκανε λόγο, για διαχείριση της πανδημίας με «μπρος – πίσω», και ψευτοδιλήμματα.

