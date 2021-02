Κανονικά τελικά το take away σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Γιατί έγινε άρση του μέτρου

Μοιράσου το άρθρο:

Την κανονική λειτουργία της διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, φούρνους και ζαχαροπλαστεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αποφάσισε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

«H κυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα» δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Το θέμα σχολιάστηκε επικριτικά από την αξιωματική αντιπολίτευση. «Το σημερινό αδιανόητο αλαλούμ με την εστίαση και το take away, το οποίο η κυβέρνηση απαγόρευσε και, εν τέλει, επέτρεψε δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης που έχει σε όλη τη διαχείριση της πανδημίας», ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες της εστίασης, πνιγμένοι στην απόγνωσή τους, δεν έχουν απέναντί τους κυβέρνηση, αλλά περιφερόμενο θίασο» σχολίασε και πρόσθεσε πως «ίσως την απάντηση για το τι ισχύει τελικά για την εστίαση και το take away να μπορεί να την δώσει ο κ. Μητσοτάκης όταν επιστρέψει από τις διακοπές του στην Ικαρία».

Το ζήτημα έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού και στο χώρο των social media.

«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν». Απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, απαντώντας σε σχόλια χρηστών.

Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2021

Ο κ. Γεωργιάδης, λίγο νωρίτερα είχε γράψει: «Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα».

Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 6, 2021

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: