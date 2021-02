“Η μέρα που πέθανε η μουσική”: Αφιέρωμα στην ΕΡΤ Βόλου

Μοιράσου το άρθρο:

Τις πρωινές ώρες της 3ης Φεβρουαρίου του 1959 έμελλε να είναι μια μέρα τραγική για την παγκόσμια ιστορία της μουσικής. Τρεις αστέρες της rock ‘n’ roll, παγκόσμιου βεληνεκούς, χάνουν βίαια την ζωή τους, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν, πέφτει λίγο πιο έξω από την Αϊόβα των ΗΠΑ. Πρόκειται για το καλλιτεχνικό αντίπαλον δέος του ‘Ελβις Πρίσλεϊ: τον Μπάντι Χόλι, τον Ρίτσι Βάλενς και τον Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον.

Ο Ντον Μακ Λιν στο τραγούδι του με τίτλο «American Pie» έγραψε τον στίχο «η μέρα που πέθανε η μουσική» και έτσι έμεινε το τραγικό αυτό συμβάν στην ιστορία.

Οι τρεις καλλιτέχνες δεν ήταν τυχαίοι. Παρά τα 29 χρόνια του Τσάιλς Ρίτσαρντσον, τα 23 του Μπάντι Χόλι και τα μόλις 18 του Ρίτσι Βάλενς, είχαν ήδη προλάβει να κάνουν τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ. Τραγούδια όπως τα «That’ll Be the Day», «Peggy Sue», «It’s So Easy» και «La Bamba» ήταν λίγα μόνο από τα κομμάτια που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950. Λίγο πριν το τραγικό δυστύχημα οι τρεις σούπερσταρ της εποχής έδιναν καθημερινά συναυλίες σε κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών.

