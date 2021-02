Εκταμίευση 728 εκ. € από το SURE – Η ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν στα ελληνικά

Μοιράσου το άρθρο:

Με ένα μήνυμα στα ελληνικά η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εκταμίευση των 728 εκατομμυρίων του SURE στην Ελλάδα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο Τwitter έγραψε:

«Eίμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 728 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και να στηρίξει τους εργαζόμενους. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει 2,7 δισ ευρώ από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου».

Βρυξέλλες-Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

Για τη σημερινή εκταμίευση πόρων προς την Ελλάδα από το Πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε: «Λιγότερο από δέκα μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup να δημιουργηθεί ένα «δίχτυ προστασίας» των εργαζομένων μέσω του Προγράμματος SURE, και εννέα μήνες μετά τη θέσπισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, και τη δεύτερη εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα.

Εκταμίευση ύψους 728 εκατ. ευρώ, με την οποία ολοκληρώνεται η καταβολή των 2,7 δισ. ευρώ που είχαν συνολικά εγκριθεί για τη χώρα μας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης.

Ενώ, η Κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων – αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πόρων από το Πρόγραμμα SURE.

Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η Κυβέρνηση αξιοποιεί, και θα συνεχίσει να αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, με οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική ανταποδοτικότητα, τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να περιορίσει, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό σημείο εκκίνησης για τη μετα-κορονοϊό εποχή και την πορεία ανάκαμψης της χώρας».

