Εκταμίευση 728 εκ. € από το SURE – Η ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν στα ελληνικά

Με ένα μήνυμα στα ελληνικά η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την εκταμίευση των 728 εκατομμυρίων του SURE στην Ελλάδα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο Τwitter έγραψε:

«Eίμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ελλάδα έλαβε επιπλέον 728 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια μέσω του SURE για να χρηματοδοτήσει συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και να στηρίξει τους εργαζόμενους. Συνολικά, η Ελλάδα έχει λάβει 2,7 δισ ευρώ από το SURE. Η Ευρώπη στέκεται δίπλα σου».

Βρυξέλλες-Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλαwww.ert.gr

