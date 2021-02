Αλλάζει το take away -Πρόστιμο για παραμονή εντός ή εκτός της επιχείρησης

Μοιράσου το άρθρο:

Αλλαγές από σήμερα στο καθεστώς λειτουργίας take away.

Τέλος η παραμονή στα καταστήματα. Όσοι εντοπίζονται να περιμένουν μέσα η έξω από την επιχείρηση θα έρχονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «για την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων».

Έτσι πρόστιμο 300 ευρώ θα πληρώνουν, από σήμερα, όσοι καταναλωτές παραμένουν στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), ενώ το πρόστιμο στην περίπτωση της επιχείρησης φθάνει τις 3.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθοδόν εξυπηρέτησης (drive – through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Διευκρινίσεις από τον γγ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σε αναγκαίες διευκρινίσεις για την απαγόρευση παραμονής των πελατών στα καταστήματα εστίασης, με τις μεθόδους take away και drive through προχώρησε με ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Διευκρινίσεις ⁦@MinDevGR⁩ ⁦@AdonisGeorgiadi⁩ για την παραμονή των πελατών στα καταστήματα εστίασης, με τις μεθόδους take away και drive through.

— Panagiotis G Stampoulidis (@PStampoulidis) February 2, 2021

Σε αυτή την απόφαση, και για να μην δημιουργούνται παρερμηνείες, διευκρινίζεται από τον γενικό γραμματέα – με την παράθεση του σχετικού αποσπάσματος – ότι: «οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και καθ’οδόν εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην παρούσα, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών».

Στο μεταξύ, σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους του σωματείου επιχειρήσεων εστίασης BARECΑ.

Βασικό θέμα συζήτησης, όπως σημειώνει ο υπουργός, σε ανάρτησή του στο twitter, ήταν τα προβλήματα του κλάδου λόγω της πανδημίας και τα μέτρα στήριξής του.www.ert.gr

