Κομισιόν – Pfizer / BioNTech : Επιπλέον 75 εκ. δόσεις και επιτάχυνση των παραδόσεων

Την προμήθεια της ΕΕ με επιπλέον 75 εκατομμύρια δόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους από τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech του εμβολίου κατά της Covid-19 που έχει αναπτύξει μαζί με την αμερικανική Pfizer, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτηση, οι ποσότητες θα φθάσουν στα 600 εκατ. δόσεις για το 2021.

«Εργαζόμαστε σε συνεργασία με τις φαρμακευτικές για να διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια θα φθάσουν στους Ευρωπαίους», τόνισε.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year – and up to 600 millions in total in 2021.

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech μαζί με την αμερικανική Pfizer ανακοίνωσαν ότι θα επιταχύνουν τις παραδόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Εκτός από τη χορήγηση «μέχρι 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεων στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο» στο πλαίσιο των υπαρχόντων συμβολαίων, οι δύο εταίροι υπολογίζουν «να αυξήσουν τις παραδόσεις από την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου» εξήγησε ο Ζιρκ Πέτινγκ, οικονομικός διευθυντής σε δήλωσή του που διαβιβάσθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP.

Ο λόγος για με 40 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις, που θα αρχίσουν να παραδίδονται από την δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου από την αγγλοσουηδική εταιρεία.

Οι δύο εταίροι υπολογίζουν «να αυξήσουν τις παραδόσεις από την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου» και να χορηγήσουν «την ποσότητα των δόσεων για την οποία έχουμε δεσμευθεί κατά το πρώτο τρίμηνο», καθώς και «μέχρι 75 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατά το δεύτερο τρίμηνο» στο πλαίσιο των υπαρχόντων συμβολαίων, εξήγησε ο Ζιρκ Πέτινγκ, οικονομικός διευθυντής σε δήλωσή του που διαβιβάσθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραδέχθηκε ωστόσο ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος θα παραμείνει δύσκολη περίοδος σε ό,τι αφορά την προμήθεια σε εμβόλια και αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση υπολείπεται του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την εκστρατεία εμβολιασμού.

Οι Pfizer και BioNTech ανακοίνωσαν στις 11 Ιανουαρίου ότι είναι σε θέση να παραγάγουν δύο δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους λόγω, κυρίως, του νέου εργοστασίου στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία αυτόν τον μήνα.

Ο νέος στόχος παραγωγής λαμβάνει υπ΄όψιν ότι από κάθε φιαλίδιο εξάγονται έξι και όχι πέντε δόσεις του εμβολίου, καθώς και ένα πυκνότερο δίκτυο μονάδων παραγωγής, στο οποίο στο εξής θα περιλαμβάνονται και τρίτες εταιρείες, όπως η Sanofi, η οποία θα παράγει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer στο εργοστάσιό της στην Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντής της BioNTech, «διεξάγονται συνομιλίες και με άλλους εταίρους για νέες συμφωνίες» παραγωγής του εμβολίου.

Όσον αφορά στη διαμάχη μεταξύ ΕΕ και Astrazeneca για τις καθυστερήσεις από πλευράς της τελευταίας, χθες η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε συμφωνία με την εταιρεία για την προμήθεια 40 εκ. δόσεων του εμβολίου της, που σημαίνει μια αύξηση των παραδόσεων της τάξης του 30% στο πρώτο τρίμηνο.

«Θέλουμε το 70% των ενηλίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν εμβολιαστεί έως τα τέλη του καλοκαιριού», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, επιβεβαιώνοντας τον στόχο που είχε ανακοινώσει τη 19η Ιανουαρίου.

Όπως είπε η Κομισιόν συμφώνησε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ότι η παραγωγή εμβολίων από τη Βρετανία και την ΕΕ θα διανεμηθεί και στις δύο πλευρές.

Πηγή ΕΡΤ με πληροφορίες AFP, Reuters

