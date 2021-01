EMA: Πράσινο φως για το εμβόλιο της AstraZeneca στην Ευρώπη

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ενέκρινε το εμβόλιο κατά της Covid-19 που έχουν αναπτύξει η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το εμβόλιο επιτρέπεται να χορηγείται σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, παρά τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν αυτή την εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του εν λόγω εμβολίου σε ηλικιωμένους.

«Τα συνδυαστικά αποτελέσματα τεσσάρων κλινικών μελών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική έδειξαν ότι το εμβόλιο της AstraZeneca ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό στην προστασία ατόμων άνω των 18 ετών. Οι δοκιμές αυτές ενέπλεξαν περίπου 24.000 ανθρώπους συνολικά» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται για το τρίτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού που εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, μετά τα εμβόλια των Pfizer/BionTech και Moderna.

