Πρόεδρος Κομισιόν: Περιμένω από την AstraZeneca να παραδώσει στην ΕΕ τα 400 εκ. δόσεις

Η ΕΕ περιμένει από την AstraZeneca να παραδώσει τα 400 εκατομμύρια δόσεις που έχουν συμφωνηθεί, τονίζει η Πρόεδρος την Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας παράλληλα την έγκριση στην αγορά της ΕΕ.

«Μόλις εγκρίναμε το εμβόλιο της AstraZeneca στην αγορά της ΕΕ μετά από τη θετική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Περιμένω από την εταιρεία να παραδώσει τα 400 εκατομμύρια δόσεις όπως συμφωνήθηκε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε εμβόλια για τους Ευρωπαίους, τους γείτονες και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο» σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News

I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

Πηγή: ΕΡΤ / Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες: Ειρήνη Ζαρκαδούλαwww.ert.gr

