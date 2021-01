Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Λάρι Κινγκ – Ποιος ήταν ο εμβληματικός δημοσιογράφος

Μοιράσου το άρθρο:

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Λάρι Κινγκ. Το τελευταίο διάστημα ο βετεράνος της δημοσιογραφίας νοσηλευόταν με κορονοϊό.

H είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λάρι Κινγκ στο Twitter.

«Με βαθιά θλίψη, η Ora Media ανακοινώνει το θάνατο του συνιδρυτή, οικοδεσπότη και φίλου, που πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 87 ετών στο Cedars-Sinai Medical Center στο Λος Άντζελες», ανέφερε η ανακοίνωση. «Για 63 χρόνια σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ψηφιακά μέσα, οι χιλιάδες συνεντεύξεις, τα βραβεία και η παγκόσμια αποδοχή του Λάρι αποτελούν μαρτυρία του μοναδικού και σταθερού ταλέντου του ως παρουσιαστή».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάσημος παρουσιαστής της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ήρθε αντιμέτωπος με προβλήματα υγείας. Το 2019 υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική, ενώ την ίδια χρονιά υπέστη εγκεφαλικό. Το 2017, ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι λάμβανε θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου των πνευμόνων. Σημειώνεται πως ο Larry King είχε δώσει επίσης μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, ενώ είχε διαγνωστεί και με διαβήτη τύπου 2. To 1987 υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και υποβλήθηκε σε εγχείρηση πενταπλού μπαϊπάς.

Το 2020, ο King είδε δύο από τα πέντε παιδιά του να φεύγουν από τη ζωή. Ο γιος του, Andy, πέθανε από καρδιακή προσβολή τον περασμένο Ιούλιο και η κόρη του, Chaia, ηττήθηκε από τον καρκίνο των πνευμόνων τον Αύγουστο.

Φωτό: AP /Dennis CookΌπως είχε σχολιάσει πηγή στο ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, αναφορικά με την μόλυνση του εμβληματικού τηλεοπτικού οικοδεσπότη από τον SARS-CoV-2: «Ο Larry έχει παλέψει με τόσα προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και παλεύει επίσης σκληρά με αυτό. Είναι ένας πρωταθλητής». Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ίδιος ο King πίστευε ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό μέσω ενός νοσηλευτή ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σπίτι του. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ένας από τους γιους του Larry είχε επίσης εκτεθεί στον SARS-CoV-2.

Ποιος ήταν ο Larry King

Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1933 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το πραγματικό του ονοματεπώνυμο είναι Lawrence Harvey Zeiger. Λίγο μετά τα 20 του χρόνια, ο νεαρός Lawrence έφυγε από τη Νέα Υόρκη με προορισμό τη Φλόριντα, με την ελπίδα πως εκεί θα κατάφερνε να εργαστεί στο ραδιόφωνο. Στο ξεκίνημά του δούλεψε ως ντισκ τζόκεϊ σε τοπικό σταθμό, παίρνοντας παράλληλα συνεντεύξεις από πολίτες. Το 1960 έκανε την είσοδό του στον κόσμο της τηλεόρασης, καθώς εργάστηκε για ένα τηλεοπτικό σόου στο Μαϊάμι. Την ίδια περίοδο, ο King έγραφε επίσης άρθρα σε αρκετές τοπικές εφημερίδες.

Το 1971 ο King συνελήφθη από τις αρχές, κατηγορούμενος για κλοπή σε βάρος ενός πρώην φίλου του. Παρότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, το γεγονός αυτό στοίχισε στον παρουσιαστή και δημοσιογράφο τη δουλειά του. Τα επόμενα χρόνια ωστόσο, εκείνος εργάστηκε στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, ενώ υπήρξε και αθλητικός σχολιαστής.

Χάρη στον άνετο και φιλικό τρόπο προσέγγισης των ανθρώπων από τους οποίους έπαιρνε συνεντεύξεις, ο Larry King έγινε γρήγορα ένας από τους δημοφιλέστερους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς οικοδεσπότες παγκοσμίως. Ο ίδιος έγινε λίγο αργότερα γνωστός, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή «The Larry King Show».

Φωτό: Eric Charbonneau/Invision for Shawn King/AP ImagesΑπό το 1985 ως το 2010 ήταν (επί 25 χρόνια) οικοδεσπότης του «Larry King Live» μιας από τις εκπομπές του CNN με τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης και τη μεγαλύτερη διάρκεια σε έτη, στην οποία ο παρουσιαστής έπαιρνε συνεντεύξεις από υποψήφιους προέδρους, διασημότητες (από τον χώρο του θεάματος και όχι μόνο), αθλητές, αστέρες του κινηματογράφου, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας. Ύστερα από 6000 και πλέον επεισόδια, ο King έπαψε να είναι ο οικοδεσπότης της εκπομπής που τον καθιέρωσε ευρύτατα στον κόσμο, όχι μόνο χάρη στις καινοτομίες που εισήγαγε στην τηλεόραση εκείνη την εποχή –όπως τα τηλεφωνήματα του κοινού- αλλά και χάρη στον αυθορμητισμό και την αμεσότητα του παρουσιαστή-δημοσιογράφου, ο οποίος πρόσφερε μέσω του τηλεοπτικού του σόου ένα «βήμα» στους καλεσμένους του, ιδιαίτερα στους υποψηφίους στον χώρο της πολιτικής.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 1992, ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ross Perrot ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην εκπομπή. Τον επόμενο χρόνο (1993) ο τότε Αμερικάνος αντιπρόεδρος, Al Gore ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Perrot στο τηλεοπτικό σόου του Larry King, σε μια εκπομπή που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης.

Μερικοί από τους δημοφιλέστερους καλεσμένους του King στο τηλεοπτικό σόου ήταν, μεταξύ άλλων, ο απερχόμενος Αμερικάνος πρόεδρος Donald Trump, ο πυγμάχος Mike Tyson, ο κινηματογραφιστής Michael Moore, ο δημοφιλής μουσικός Prince, η Tina Turner και πολλοί άλλοι.

Παρότι η εκπομπή «Larry King Live» έχει λάβει τέλος εδώ και μια δεκαετία, o διάσημος παρουσιαστής εκπομπών συνέχιζε να εργάζεται μέχρι πρόσφατα, καθώς από το 2012 ως το 2020 ήταν ο οικοδεσπότης του «Larry King Now», μιας εκπομπής του ψηφιακού δικτύου Ora TV, που μεταδιδόταν και από την υπηρεσία της Hulu και το δίκτυο RT America. Στα ίδια δίκτυα ήταν επίσης διαθέσιμη η πολιτική εκπομπή του King, με τίτλο «Politicking with Larry King».

Για περισσότερα από 20 χρόνια o King αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα USA Today.

Φωτό: Antonio Pullano/Invision/APΣτη διάρκεια της καριέρας του ο King έχει εμφανιστεί (υποδυόμενος τον εαυτό του) σε κινηματογραφικές ταινίες («Ghostbusters» -1984) ενώ έχει «χαρίσει» τη φωνή του σε ήρωες κινουμένων σχεδίων (στη σειρά των ταινιών «Shrek» και στην ταινία «Bee Movie»). Ακόμα, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικά σήριαλ («30 Rock» και «Sesame Street»). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε εκπομπές της τηλεόρασης- ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων τα: «1989-The Year That Made Us» (2019) και «Dispatches from Quarantine» (2020).

Μετά το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη το 1987, ο King έγραψε δύο βιβλία με θέμα τις παθήσεις της καρδιάς. Το 1988, ο διάσημος παρουσιαστής ίδρυσε το Larry King Cardiac Foundation, με σκοπό την διευκόλυνση των ασθενών (με προβλήματα στην καρδιά) οι οποίοι δεν διαθέτουν ασφάλιση ή χρήματα, ώστε να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία.

Η αυτοβιογραφία του βετεράνου των τηλεοπτικών εκπομπών, με τίτλο «My Remarkable Journey» (Το Αξιοσημείωτο Ταξίδι Μου»), κυκλοφόρησε το 2009. Το 2011 ο ίδιος τιμήθηκε, για το συνολικό του έργο, με το βραβείο Emmy Award, ενώ έχει λάβει και άλλα βραβεία.

«Ο φόβος μου μήπως πεθάνω είναι τώρα λιγότερος», είχε δηλώσει ο Larry King πριν από έναν χρόνο, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. «Θέλω απλώς να συνεχίσω να εργάζομαι μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να αφήσω την τελευταία μου πνοή δουλεύοντας», είχε πει χαρακτηριστικά. Ο King έχει παντρευτεί 8 φορές, 7 συζύγους. Έφερε στον κόσμο 5 παιδιά.

Φωτό: AP /Jae C. HongΤον περασμένο Αύγουστο, ο αγαπημένος σε πολλούς τηλεοπτικός οικοδεσπότης βοήθησε στη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας «Royal Age», η οποία απευθύνεται σε Αμερικανούς τρίτης ηλικίας. Το συγκεκριμένο διαδικτυακό μέσο παρέχει και πληροφορίες σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.

«Από την προσωπική μου εμπειρία κατά τη διάρκεια της καραντίνας καταλαβαίνω πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των ηλικιωμένων πολιτών στην Αμερική να έχουν τη δική τους αξιόπιστη και ασφαλή διαδικτυακή πλατφόρμα», είχε δηλώσει ο King.

Πηγές: Reuters / CNN/ BBC/ ABC News/ nbcnews.com/ imdb.com, Φωτογραφίες: Associated Press – Επιμέλεια αφιερώματος: Ν.Περδικάρης

