Κυρ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο: Επίσπευση έγκρισης εμβολίων – Τι είπε για το πιστοποιητικό

Θέμα επίσπευσης της αδειοδότησης υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από κοινού με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Sebastian Kurz και την Πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στην πρότασή του για το πιστοποιητικό εμβολιασμού σημειώνοντας ότι «σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τυποποίηση της μορφής του».

Στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και είχε ως αντικείμενο την πανδημία και το θέμα των εμβολίων, όπου σημειωτέον παρατηρούνται καθυστερήσεις τόσο στην πορεία των εμβολιασμών όσο και στον εφοδιασμό των χωρών μελών της Ε.Ε., μετά και την ανακοίνωσή της Pfizer για μείωση της τάξης του 50% στις παραδόσεις για μια τουλάχιστον εβδομάδα συμμετείχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε, μαζί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Sebastian Kurz και την Πρωθυπουργό της Δανίας Mette Frederiksen, την ανάγκη επίσπευσης της αδειοδότησης υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).

Ως παράδειγμα ανέφεραν το εμβόλιο που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι η Ευρώπη πρέπει, εφεξής, να φροντίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στο μέτωπο των αδειοδοτήσεων.

Πολύ δέ στις περιπτώσεις που αφορούν στην έγκριση εμβολίων που είναι μονοδοσικά ή δεν απαιτούν συνθήκες βαθιάς ψύξης και συνεπώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού.

Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία των τριών ηγετών δεν αποσκοπεί στην άσκηση πολιτικής πίεσης στον EMA, αλλά στην παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει την ανάγκη να τηρηθούν πλήρως τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων εμβολίων που έχουν συμφωνηθεί με τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

«Στον αγώνα κατά της Covid-19 δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί χρόνος» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την εμφάνιση μεταλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Αναφορικά με την πρότασή του για τη θεσμοθέτηση ενός ευρωπαικού πιστοποιητικού εμβολιασμού που δείχνει να έχει τη στήριξη μεγάλου αριθμού ευρωπαίων ηγετών αλλά και άλλων φορέων όπως η ΙΑΤΑ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι σε πρώτη φάση το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τυποποίηση της μορφής του.

Με τον τρόπό αυτό όπως είπε, θα γίνει η κατάλληλη προεργασία, ώστε η Ευρώπη να είναι έτοιμη να συζητήσει τη χρήση του όταν θα έχει πια αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που θα έχουν εμβολιαστεί.

Η Μάλτα είναι η τελευταία που εξέφρασε τη στήριξή της στην πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού και το ανέφερε σε επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν. Υπέρ είναι και η Πορτογαλία. Επιφυλάξεις εξέφρασαν η Γαλλία και η Γερμανία με την καγκελάριο Μέρκελ να τάσσεται κατά των προνομίων για τους εμβολιασμένους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Συμβουλίου της E.Ε παμψηφεί υιοθετήθηκε η πρόταση για θέσπιση κοινού πλαισίου στη χρήση των rapid test και την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ αντιγόνου και RT-PCR σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως βασικά μέτρα κατά της διάδοσης του κορονοϊού και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα σύνορα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα, είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να ισχύσουν περιορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια», τόνισε κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

