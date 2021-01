Το «χαρτί» του μεταναστευτικού βγάζει η Τουρκία – Επαφές Τσαβούσογλου στην Κομισιόν

Μοιράσου το άρθρο:

Το «χαρτί» του μεταναστευτικού ρίχνει στο τραπέζι η Άγκυρα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να έχει επαφές στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μελέτης, «Ο κ. Τσαβούσογλου είχε τις πρώτες επαφές στις Βρυξέλλες με τον κ.Μπορελ – πριν από λίγο συναντήθηκε και με τον αντιπρόεδρο της κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά – στην αφετηρία της διαδικασίας διαμόρφωσης του πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής τον Μάρτιο .

Οι δηλώσεις ήταν σε χαμηλούς τόνους, καθώς και η Τουρκία θέλει να κυλίσει ομαλά το επόμενο διάστημα, ώστε με μεγάλο χαρτί στα χέρια της την νέα Συμφωνία για το μεταναστευτικό, να μπορέσει να κερδίσει αυτά που θέλει από την Ευρωπη: Ανοχή πρώτα απ΄ όλα στην τυχοδιωκτική πολίτική της, αναθεωρημένη Τελωνειακή Ένωση, η οποία όμως έχει ένα μεγάλο εμπόδιο, ότι η Τουρκία απαιτεί να εξαιρεθεί η Κύπρος, και η ελεύθερη είσοδος Τούρκων πολιτών στις ευρωπαϊκές χώρες, ένα ζήτημα πολιτικά τοξικό για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο κ.Μπορέλ και αρκετοί εταίροι επιμένουν να δοκιμάσουν και παλι αν «το καρότο χωρίς μαστίγιο» μπορεί να έχει αποτέλεσμα στην περίπτωση της Τουρκίας. Νομίζω ότι την Δευτέρα στις Βρυξέλες στο Συμβούλιο, ο κ.Δένδιας θα εξηγήσει πάντως ότι δεν αρκεί η επανέναρξη των διερευνητικών για να δοθεί συγχωροχάρτι στην Τουρκία.

Ενόψει των διερευνητικών την Δευτέρα έχει φυσικά και την σημασία της η χθεσινοβραδινή δήλωση του του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ με αφορμή την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, όπου ο κ. Ακσόι χωρίς να το ονοματίσει παρέπεμψε στην γνωστή, όπως είπε, θέση της χώρας του, ότι στο Αιγαίο δεν μπορεί η Ελλάδα μονομερώς να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα παραπέμποντας έτσι στο casus belli και στην γνωστή απαίτηση συζήτησης του θέματος με την Τουρκία. Κάτι που σε όλα τα επίπεδα και με κάθε τρόπο έχει απορρίψει η Αθήνα».

Τηλεφωνική επικοινωνία Κ. Μητσοτάκη – Μπ. Μενέντεζ

Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση στο Twitter, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπομπ Μενέντεζ ένθερμο υποστηρικτή της χώρας μας, που αναλαμβάνει πάλι Πρόεδρος της πανίσχυρης επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της γερουσίας, προσβλέποντάς όπως είπε ο πρωθυπουργός στην επιδίωξη των κοινών στόχων της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή

Had an interesting and productive conversation with @SenatorMenendez. I congratulated him on his new role as Chairman of the Senate Foreign Relations Committee and look forward to pursuing common goals of peace and stability in the Eastern Mediterranean and the wider region.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 21, 2021





www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: