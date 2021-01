Συγχαρητήριο μήνυμα Κ. Μητσοτάκη στον Μπάιντεν

Μοιράσου το άρθρο:

Τα θερμότερα συγχαρητήριά του απηύθυνε μέσω Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πριν από λίγο ορκίστηκε νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει: «Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις. Κοιτάμε μπροστά με αίσθηση ανανεωμένης αισιοδοξίας στην ενδυνάμωση των δεσμών και της φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες».

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2021

