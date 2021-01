ΙΑΤΑ: Καλεί την Ευρώπη να στηρίξει την πρόταση Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Μοιράσου το άρθρο:

Θέση υπέρ της πρότασης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τον καθορισμό ενός κοινού πιστοποιητικού εμβολιασμού το οποίο θα ενέχει θέση και «διαβατηρίου» για τις μετακινήσεις και τη διευκόλυνση των ταξιδιών λαμβάνει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ).

Η ΙΑΤΑ, που εκπροσωπεί 290 αεροπορικές εταιρείες μέσω των οποίων διεξάγεται και το 82% της διεθνούς αεροπορικής κίνησης με ανοιχτή επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ ζητεί να υποστηριχθεί η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού ώστε να συμφωνηθεί ένα κοινό ψηφιακό, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κοινοποιεί την εν λόγω επιστολή σε αρμοδίους που βρίσκονται σε θέσεις λήψεως αποφάσεων ως προς την πολιτική που χαράσσει η ΕΕ για το συγκεκριμένο θέμα ενώ προτρέπει και τα μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών να στηρίξουν αυτήν την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν.

«Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Κομισιόν και όλα τα κράτη μέλη. Ο εμβολιασμός είναι κλειδί προκειμένου να ανοίξουν εκ νέου με ασφάλεια τα σύνορα ώστε να εκκινήσει η οικονομική ανάκαμψη« αναφέρει στην επιστολή ο γενικός διευθυντής της IATA Alexandre de Juniac τονίζοντας ότι «Ενα πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα ώστε οι κυβερνήσεις να ανοίξουν με ασφάλεια τα σύνορά τους, παρέχοντας και την εμπιστοσύνη στους επιβάτες να ταξιδέψουν χωρίς το εμπόδιο της καραντίνας».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «Η ελληνική πρόταση αφορά ένα εναρμονισμένο πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποκατάσταση της κινητικότητας σε διεθνή κλίμακα, κάτι το οποίο αποτελεί τη βάση για την αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδα πριν από την κρίση. Το αίτημα για εναρμονισμένη, ασφαλή επανεκκίνηση στον κλάδο των αερομεταφορών είναι πιο επείγον από ποτέ λόγω των lockdowns και των ταξιδιωτικών περιορισμών σε όλο τον κόσμο».

Και καταλήγει τονίζοντας ότι «Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολο σημείο όσον αφορά την πανδημία. Αλλά τα σκληρά μέτρα που λαμβάνονται σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των προγραμμάτων εμβολιασμού πρέπει να μας δώσουν την ελπίδα ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε με ασφάλεια την ελευθερία μετακίνησης, για τη διάσωση θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομίας».

Η ανακοίνωση της ΙΑΤΑ

The International Air Transport Association (IATA) urged all branches of the European Union to support an initiative from Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis to agree a common digital European COVID-19 vaccination certificate that would enable those who are vaccinated to travel freely within Europe without COVID-19 testing.

In an open letter to Ursula von der Leyen, President of the European Commission, and copied to key policy-makers across the EU, IATA Director General and CEO Alexandre de Juniac called on EU States to coordinate a policy that would see Europe safely gain the economic and social benefits of renewed freedom of movement, beginning with those who are vaccinated.

”Prime Minister Mitsotakis’ initiative should be urgently adopted by the Commission and all member states. Vaccination is a fundamental key to safely reopening borders and stimulating economic recovery. A pan-European mutually recognized vaccination certificate would be an important step towards giving governments the confidence to safely open their borders, and passengers the confidence to fly without the barrier of quarantine,” said de Juniac.

The Greek proposal is for a harmonized vaccination certificate that could contribute “to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels.” The requirement for a harmonized safe aviation restart is more urgent than ever in the face of renewed lockdowns and travel restrictions across the world.

As the virus comes eventually under control, testing capacities improve and the vaccinated population grows, de Juniac stressed the need for governments to prepare for re-establishing the freedom of movement with well-coordinated planning. That planning should use the most effective combination of vaccination and testing capabilities.

“We are in very dark days of this pandemic. But the tough measures taken combined with accelerating vaccination programs must give us hope that we can safely re-establish the freedom of movement. That will save jobs, ease mental anguish, re-connect families and revive the economy. To do this safely and efficiently, planning is key. Prime Minister Mitsotakis’s proposal for vaccine certificates will be a key enabler. Progress on eliminating or reducing quarantines can be made with testing protocols. But what we need now is for governments to start working together much more effectively. Unilateral government actions were able to quickly dismantle global connectivity. Re-building will need coordination,” said de Juniac.

The EU Heads of State meet on Thursday 21 January and Prime Minister Mitsotakis’ proposal will be on the agenda. It is hoped they will direct the Commission to take action and develop a common certification.www.ert.gr

