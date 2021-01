Σεισμός 6,6 βαθμών Ρίχτερ έπληξε την Αργεντινή

Μοιράσου το άρθρο:

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την επαρχία Σαν Χουάν της Αργεντινής (δυτικά-βορειοδυτικά), με το επίκεντρό της να εντοπίζεται σε απόσταση 31 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Ποκίτο, το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· 04:46 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) ο σεισμός είχε ισχύ 6,6 βαθμών.

Σύμφωνα με το γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και έγινε σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

M6.4 #earthquake (#sismo) strikes 117 km N of #Mendoza (#Argentina) 27 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/siGE0Z3cm2

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2021

Δεν είναι γνωστό ακόμη εάν η σεισμική δόνηση προκάλεσε θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ωστόσο έχουν ήδη κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο με εικόνες από τη στιγμή της δόνησης

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks. #argentina #buenosaires #seismic pic.twitter.com/sYcMEv9XpT

— Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) January 19, 2021

EARTHQUAKE MOMENT IN SAN JUAN ARGENTINA It was at 23.46 . The epicenter was in San Juan, almost over the edge with #Mendoza. It felt almost all over the country. There were several replicas. Power went out and there was damage. #sismo #terremoto #sanjuan #buenosaires pic.twitter.com/ZfOvEQatjS

— Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) January 19, 2021

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: