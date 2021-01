Bloomberg: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού προωθεί η Κομισιόν – Εμβολιασμός του 70% έως το καλοκαίρι

Μοιράσου το άρθρο:

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αναζητήσουν την Πέμπτη μέσω τηλεδιάσκεψης, τρόπους να επιταχύνουν την πορεία αντιμετώπισης της πανδημίας καθώς η Κομισιόν θα συστήσει επισήμως στα 27 κράτη-μέλη να θέσουν ως στόχο τον εμβολιασμό του 70% του πληθυσμού τους έως το καλοκαίρι, σύμφωνα με προσχέδιο του οποίου έλαβε γνώση το πρακτορείο Bloomberg. Η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, την οποία έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η Κομισιόν θα δεσμευθεί επίσης σε μία συμφωνία με τα κράτη – μέλη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου επάνω σε ένα ενιαίο πρωτόκολλο σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

The European Union’s executive arm will urge member states to set a target for vaccinating at least 70% of the bloc’s population by this summer

— Bloomberg (@business) January 18, 2021

Το πρωτόκολλο θα εξασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι αναγνωρίσιμο από τα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες – μέλη, καθώς και σε παγκόσμια κλίμακα, μέσω συντονισμού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα μέτρα καραντίνας και βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ταξιδιώτες.

Το προσχέδιο υπόκειται ακόμη σε αλλαγές και αναμένεται να εγκριθεί επισήμως την Τρίτη με την Κομισιόν να προωθεί διεύρυνση της χρήσης των rapid test, αντικατάσταση των γενικών ταξιδιωτικών απαγορεύσεων με πιοτοχευμένα μέτρα, αλλά και αποφυγή κάθε μη απαραίτητου ταξιδιού μέχρι η επιδημιολογική κατάσταση να βελτιωθεί.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: