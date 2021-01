Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου μετά τις αποκαλύψεις της Σ. Μπεκατώρου – Nέα παραίτηση στην ΕΙΟ

Μοιράσου το άρθρο:

Τα στόματα ανοίγουν μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου ότι βιάστηκε από παράγοντα της ιστιοπλοΐας. Ακολούθησαν οι καταγγελίες και από άλλες αθλήτριες, ενώ ξεσηκώθηκε κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπό της κορυφαίας αθλήτριας. Το κοινωνικό φαινόμενο που συγκλόνισε πριν λίγο καιρό την Αμερική, αγγίζει πλέον και την ελληνική κοινωνία. Ο φόβος που έζησαν αυτά τα νεαρά κορίτσια που σκιάζει τη ζωή τους μέχρι σήμερα, οδηγεί σε νέες ατραπούς. Αύριο η Σοφία Μπεκατώρου θα συναντηθεί με την πρώτη πολίτη της χώρας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Μια ακόμη παραίτηση μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, αυτή του Γιώργου Χριστόπουλου έφερε η καταγγελία της Σ. Μπεκατώρου. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», σταματά τη χορηγία στην Ομοσπονδία, μετά τις αποκαλύψεις της Σ. Μπεκατώρου

Προκαταρκτική έρευνα που θα ρίξει φως στην υπόθεση της Σοφίας Μπεκατώρου, αναμένεται να διατάξει αυτεπάγγελτα η προϊσταμένη της Εισαγγελίας της Αθήνας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, και η ολυμπιονίκης να κληθεί την Δευτέρα ή το αργότερο την Τρίτη να καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές, για τον άνθρωπο που όπως καταγγέλλει η ίδια, τη βίασε όταν ήταν 21ενός ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σοφία Μπεκατώρου έχει καταθέσει ήδη σε πταισματοδίκη, με αφορμή έρευνα που διενεργείται για κακοδιαχείριση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας, μετά από καταγγελίες του ολυμπιονίκη Νίκου Κακλαμανάκη.

Με την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας της Αθήνας, η Σοφία Μπεκατώρου θα καταθέσει αναλυτικά για το περιστατικό, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η καταγγελθείσα πράξη φέρεται να τελέστηκε πριν από 23 χρόνια και ως εκ τούτου έχει παραγραφεί.

Η Σοφία Μπεκατώρου έχει καταγγείλει επώνυμα τον φερόμενο ως βιαστή της. Πρόκειται για υψηλόβαθμο παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ζήτησε και έλαβε την παραίτησή του, ενώ η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την αναστολή κάθε κομματικής ιδιότητάς του. O φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στην ολυμπιονίκη, ζήτησε σεβασμό στην οικογένειά του και αναμονή μέχρι την απόφαση της Δικαιοσύνης.

Η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου, έδωσε θάρρος και σε άλλους αθλητές να μιλήσουν δημόσια. Η ασημένια ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος Νίκη Μπακογιάννη, αποκάλυψε ότι δέχτηκε παρενόχληση από παράγοντα του ΣΕΓΑΣ όταν βγήκε μαζί του για ένα αθώο καφέ.

Στο φως ήρθε και νέα καταγγελία από την Μαρίνα Ψυχογιού, μέλους επί μια δεκαετία της εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας η οποία αποκάλυψε ότι στα 20 χρόνια της, το 1993 είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, από μέλος του ΔΣ της ομοσπονδίας, που είχε προσφερθεί να την πάει σπίτι της με το αυτοκίνητό του.

Θύελλα αντιδράσεων για την Ομοσπονδία

Οργή αλλά και παραιτήσεις προκάλεσε η στάση της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας η οποία σε ανακοίνωση της ζητούσε από την χρυσή Ολυμπιονίκη ….να γίνει συγκεκριμένη … και χαρακτήριζε τον καταγγελόμενο βιασμό ως δυσάρεστο γεγονός.

Ακόμη μία παραίτηση από την ΕΙΟ

Μια ακόμη παραίτηση μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έφερε η καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση, με τον Γιώργο Χριστόπουλο να ακολουθεί στο δρόμο που χάραξε ο Γιάννης Παπαδημητρίου επειδή «οι συνθήκες δεν τον εκφράζουν».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, αναμένονται και άλλες παραιτήσεις.

Την συμπαράστασή της στην Σοφία Μπεκατώρου εξέφρασε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας.

Κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την Σοφία Μπεκατώρου.

Ξέσπασε ο Α.Κοσματόπουλος για το δράμα της πρώην συζύγου του

Ο πρώην σύζυγος της Σοφίας Μπεκατώρου, Ανδρέας Κοσματόπουλος, Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ιστιοπλοΐα και ο ίδιος, μίλησε στην ΕΡΤ και τον Στέλιο Σωτηρόπουλο και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του για τα όσα πέρασε η Ολυμπιονίκης. Τόνισε επίσης πως δεν είχε γνώση του περιστατικού.

Ο Ανδρέας Κοσματόπουλος συγκεκριμένα είπε: «Την έχω δει να κουβαλάει την αδερφή της στην πλάτη της κατάκοιτη και να πεθαίνει στα χέρια της. Και μετά από δυο μήνες να παίρνει την Ολυμπιακή πρόκριση και να γίνεται σημαιοφόρος στην ολυμπιακή μας ομάδα».

Και συνέχισε με τρεμάμενη φωνή: «Την έχω δει να βγαίνει πριν λίγο καιρό με αυτή την καταγγελία, που πιστεύω ότι δεν τη θυμήθηκε τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Και πιστεύω αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο να το κάνει από όλα τα προηγούμενα που κατάφερε. Τη Σοφία τη ξέρω, τη θαυμάζω, τη σέβομαι. Είναι πολύ γενναία».

Σταματά τη χορηγία στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας το Ίδρυμα Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενημερώνει με επιστολή του πως σταματά τη χορηγία του στην Ομοσπονδία. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, «με το «πάγωμα» της δωρεάς το ΙΣΝ δεν έχει στόχο να πλήξει τους άμεσα ωφελούμενους που είναι οι αθλητές ΑΜΕΑ και οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι που τους υποστηρίζουν αλλά να προστατεύσει και αυτούς, καθώς και τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), εκφράζει την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση και τις δηλώσεις της Ομοσπονδίας, σχετικά με τη σοβαρότατη καταγγελία της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου, αναστέλλοντας την τρέχουσα δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος εκμάθησης ιστιοπλοΐας σε ΑΜΕΑ. Με το «πάγωμα» της δωρεάς το ‘Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν έχει στόχο να πλήξει τους άμεσα ωφελούμενους που είναι οι αθλητές ΑΜΕΑ και οι ιστιοπλοϊκοί σύλλογοι που τους υποστηρίζουν αλλά να προστατεύσει και αυτούς, καθώς και τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας.

Το ΙΣΝ επιλέγει τους δωρεοδόχους του δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στο ήθος και χαρακτήρα των ανθρώπων τους, καθώς και στην αποτελεσματική διοίκηση και την ορθή διαχείριση του οργανισμού.

Υπόνοιες σκανδάλων που αφορούν τη λειτουργία των οργανισμών και τη συμπεριφορά των στελεχών τους δημιουργούν κρίσιμα ερωτήματα για τη δυνατότητα ενός οργανισμού να επιτελέσει το έργο του και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοούνται».

Δημοσιεύτηκε από Stavros Niarchos Foundation στις Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Πηγή: ΕΡΤ

Επιμέλεια: Αναστασία Τσουνάκα Ρεπορτάζ: Μαρία Μαγκλάρα, Ντίνα Τσουκαλά, Σόνια Φίλη, Στέλιος Σωτηρόπουλοςwww.ert.gr

