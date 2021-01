Φονικός σεισμός στην Ινδονησία – Κατέρρευσαν κτήρια μεταξύ αυτών και ένα νοσοκομείο

Μοιράσου το άρθρο:

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,2 Ρίχτερ, που έπληξε λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα), τη νήσο Κελέβη στην Ινδονησία προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων μεταξύ αυτών και ενός νοσοκομείου και στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Ματζένε, ενώ το εστιακό βάθος ήταν δέκα χιλιόμετρα.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους όταν χτύπησε ο σεισμός, λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές τουλάχιστον 60 κτίρια.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός για περίπου 7 δευτερόλεπτα, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πάνω από 600 τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν.

Strong quake in Indonesia’s Sulawesi kills at least seven, injures hundreds pic.twitter.com/T4PGuqiSuW

— Reuters (@Reuters) January 15, 2021

Δύο ξενοδοχεία, το κυβερνείο της επαρχίας της Δυτικής Κελέβης, καθώς κι ένα εμπορικό κέντρο έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, σύμφωνα με δημοσιογράφο που ζει στην Μαμούτζου, βόρεια από το επίκεντρο.

Τουλάχιστον ένας δρόμος προς τη Μαμούτζου έχει κοπεί λόγω των ζημιών που υπέστη γέφυρα.(AP Photo/Sadly Ashari Said)

Μερικές ώρες νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, είχε σημειωθεί σεισμός 5,9 βαθμών προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανέφερε ότι σειρά σεισμικών δονήσεων είχε αποτέλεσμα να γίνουν τουλάχιστον τρεις κατολισθήσεις και να αναφερθούν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί, σημειώνοντας πως έχουν καταγραφεί ήδη 26 μετασεισμικές δονήσεις.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον επιλεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες στον βυθό του Ειρηνικού, και πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς. Το 2018, σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στην πόλη Πάλου, επίσης στην Κελέβη, νησί που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Σουλαουέσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuterswww.ert.gr

