Τα σενάρια για το άνοιγμα του λιανεμπορίου – Την Παρασκευή οι αποφάσεις

Με κάθε μήνα lockdown να κοστίζει στην ελληνική οικονομία περίπου 3 δισ. ευρώ, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων ενδέχεται να εισηγηθεί την Παρασκευή για την επαναλειτουργία του εμπορίου με βάση την επιδημιολογική εικόνα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει διάφορα σενάρια. Πιθανότερο, η αγορά να ανοίξει με τη μέθοδο του click in shop για ένδυση, υπόδηση, κοσμηματοπωλεία, κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών και βιβλιοπωλεία, όπως στις γιορτές, και με click away τα υπόλοιπα καταστήματα.

Εφόσον αποφασιστεί το άνοιγμα της αγοράς από τη Δευτέρα με επίσκεψη, οι καταναλωτές θα ξαναμπούν στα μαγαζιά πιθανόν κατόπιν ραντεβού.

Αφού στείλουν μήνυμα στο 13033, πηγαίνουν στο κατάστημα και δοκιμάζουν τα προϊόντα με συγκεκριμένο χρόνο παραμονής πληρώνοντας με μετρητά ή κάρτα,

Έχουν μάλιστα τη δυνατότητα αλλαγής.

Πελάτες και εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν τον συνωστισμό καθώς o αριθμός εντός του καταστήματος θα εξαρτάται από την επιφάνεια και τον αριθμό των εργαζομένων.

Η διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Μένει να διευκρινιστεί αν το click in shop θα εφαρμοστεί στα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με τον Χρήστο Σταϊκούρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για λίγες ημέρες.

Μέχρι αργά το απόγευμα, ο αριθμός των αιτήσεων είχαν φτάσει τις 480.000.

Πηγή: ΕΡΤ1

Ρεπορτάζ: Ραλλού Αλεξοπούλου, Κατερίνα Γραβου, Δήμητρα Σέκηwww.ert.gr

