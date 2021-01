Με click το άνοιγμα του λιανεμπορίου – Σήμερα οι αποφάσεις

Μοιράσου το άρθρο:

Εν αναμονή σήμερα των αποφάσεων για την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, μετά τις σχετικές εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι τονίζουν με κάθε τρόπο πως το άνοιγμα της κάθε δραστηριότητας πρέπει να γίνεται με διαβάθμιση, βήμα-βήμα, αξιολογώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα. Όπως όλα δείχνουν το άνοιγμα των καταστημάτων είναι προ των πυλών αλλά με συνθήκες διαφορετικές από τις συνηθισμένες.

Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει διάφορα σενάρια. Πιθανότερο, η αγορά να ανοίξει με τη μέθοδο του click in shop για ένδυση, υπόδηση, κοσμηματοπωλεία, κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών και βιβλιοπωλεία, όπως στις γιορτές, και με click away τα υπόλοιπα καταστήματα.

Εφόσον αποφασιστεί το άνοιγμα της αγοράς από τη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα ξαναμπούν στα μαγαζιά πιθανόν κατόπιν ραντεβού.

Αφού στείλουν μήνυμα στο 13033 με κωδικό 2, πηγαίνουν στο κατάστημα και δοκιμάζουν τα προϊόντα με συγκεκριμένο χρόνο παραμονής πληρώνοντας με μετρητά ή κάρτα. Έχουν μάλιστα τη δυνατότητα αλλαγής.

Πελάτες και εργαζόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν τον συνωστισμό καθώς o αριθμός εντός του καταστήματος θα εξαρτάται από την επιφάνεια και τον αριθμό των εργαζομένων.

Η διάρκεια εφαρμογής της νέας μεθόδου θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα. Μένει να διευκρινιστεί αν το click in shop θα εφαρμοστεί στα μεγάλα εμπορικά κέντρα.

Τα σενάρια για το άνοιγμα του λιανεμπορίου – Την Παρασκευή οι αποφάσειςwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: