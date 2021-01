Θετικοί οι λοιμωξιολόγοι στο άνοιγμα του λιανεμπορίου – Πώς θα λειτουργήσει

Μοιράσου το άρθρο:

Οι λοιμωξιολόγοι εισηγούνται να ανοίξει το λιανεμπόριο από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το άνοιγμα θα είναι γενικό καθώς αφορά όλα τα καταστήματα και τα κομμωτήρια.

Ο πολίτης θα πρέπει να στέλνει sms -με τον κωδικό 2- το οποίο θα έχει ισχύ δυο ώρες. Κατά με τις υπάρχουσες πληροφορίες, μέσα σε αυτές τις δυο ώρες ο καταναλωτής θα μπορεί να ψωνίσει ό,τι θέλει και να μπει σε όσα καταστήματα επιθυμεί χωρίς ραντεβού ενώ θα επιτρέπεται η μετάβαση από δήμο σε δήμο.

Να σημειωθεί ότι στις «κόκκινες»περιοχές τα καταστήματα θα λειτουργούν μόνο με click away.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε εισήγηση για άνοιγμα των καταστημάτων με τη μέθοδο του ραντεβού μέσα στο κατάστημα (click in shop) και του click away, και μόνο με click away στις επιβαρυμένες περιοχές.

Οι ειδικοί προχώρησαν σε αυτή την εισήγηση μετά τη θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί αυτές τις δυο εβδομάδες και την πτώση σε κρίσιμους δείκτες της επιδημίας όπως είναι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων αλλά και η αποκλιμάκωση του αριθμού των διασωληνωμένων.

Το απόγευμα, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης, αναμένεται να ανακοινωθούν οι τελικές αποφάσεις.

