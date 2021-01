Σαν εμπόλεμη ζώνη το Καπιτώλιο – Φύλαξη από την Εθνοφρουρά σε 24ωρη βάση

Μοιράσου το άρθρο:

Το «σπίτι του λαού» όπως ονόμασαν οι ιδρυτές του αμερικανικού έθνους το Καπιτώλιο, έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την παραπομπή του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έγραψαν ενδεικτικά οι Τάιμς της Νέας Υόρκης. Μία εβδομάδα μετά την εισβολή που άφησε πέντε νεκρούς, απίστευτες εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου, με 20.000 μέλη της Εθνοφρουράς να έχουν στρατοπεδεύσει στο Κογκρέσσο, ενώ ήδη η Ουάσιγκτον είναι αγνώριστη με περιφράξεις, συρματοπλέγματα, σημεία ελέγχου και ένστολους παντού.

The US army and secret service is carrying out background checks on the national guard troops due to protect Washington during Joe Biden’s inauguration next Wednesday

— The Times (@thetimes) January 14, 2021

«Ξάπλωσαν στα μαρμάρινα δάπεδα και στα πόδια αγαλμάτων και προτομών, στοιχήθηκαν για συσσίτιο, κατέκλυσαν το Statuary Hall, ενώ υπό το βλέμμα ιδρυτών και ηγετών του έθνους πόζαραν για φωτογραφίες στη σκιά αγάλματος της ελευθερίας», έγραψαν αμερικανικές εφημερίδες.

The US National Guard are placed on 24-hour watch in the #Capitol after last week’s violence, with off-duty members left to catch naps in hallways and below the bust of General George Washington.

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2021

Την ίδια ώρα εκτυλίσσονταν σκηνές αλλοφορσύνης μεταξύ των κοινοβουλευτικών που λογομαχούσαν για τους νέους ανιχνευτές μετάλλου και τα μαγνητόμετρα.

Η πρόεδρος του Σώματος, Νάνσι Πελόσι δήλωσε ότι πολλοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές «έδειξαν ασέβεια» στην αστυνομία του Καπιτωλίου, «προσβάλλοντας τους αστυνομικούς λεκτικά και αρνούμενοι να συμμορφωθούν με τα βασικά μέτρα προφύλαξης που ελήφθησαν».

Η νεοεκλεγείσα Ρεπουμπλικανή Λόρεν Μπόμπερτ, εθεάθη να απενεργοποιεί τον ανιχνευτή μετάλλων και στη συνέχεια να αρνείται να γίνει έρευνα στην τσάντα της προτού εισέλθει στην αίθουσα.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε σε ενότητα, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που σήμανε την ιστορική δεύτερη παραπομπή του σε δίκη στη Γερουσία.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βία που είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Η βία και ο βανδαλισμός δεν έχουν απολύτως καμία θέση στη χώρα μας και καμία θέση στο κίνημά μας», συνέχισε. «Η βία του όχλου είναι ενάντια σε όλα όσα πιστεύω και σε όλα όσα αντιπροσωπεύει το κίνημά μας».

«Κανένας από τους αληθινούς υποστηρικτές μου δεν μπορεί να τάσσεται υπέρ της πολιτικής βίας», υποστήριξε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου από οπαδούς του.

«Τώρα, ζητώ από όλους όσοι πίστεψαν ποτέ στο πρόγραμμά μας να σκεφτούν τρόπους να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να προωθήσουμε την ειρήνη στη χώρα μας», συνέχισε.

Δεν πρέπει να υπάρξει «καθόλου βία, καμία παραβίαση του νόμου, κανένας βανδαλισμός οποιουδήποτε είδους» σε διαδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ώστε η ορκωμοσία του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν να γίνει με τάξη και ασφάλεια.

Donald Trump became the first president in U.S. history to be impeached twice, as 10 of his fellow Republicans joined Democrats in the House of Representatives to charge him with inciting an insurrection in last week’s violent rampage in the Capitol pic.twitter.com/tNR5j86fMF

— Reuters (@Reuters) January 14, 2021

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι δήλωσε χθες ότι θέλει να επιβάλλονται πρόστιμα ύψους έως και 10.000 δολαρίων στους βουλευτές που αρνούνται να υποβληθούν σε έλεγχο για πυροβόλα όπλα. Στις 21 Ιανουαρίου, τα μέλη θα ψηφίσουν για την αλλαγή του κανονισμού ώστε να προβλέπει την επιβολή προστίμου που θα αφαιρείται από τους μισθούς των βουλευτών.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: