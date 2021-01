Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Στηρίζουμε τις συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Μοιράσου το άρθρο:

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι ΗΠΑ στηρίζουν όλες τις προσπάθειες για να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και χαιρετίζουμε τις αναφορές ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες για διερευνητικές συνομιλίες για θέματα θαλάσσιας οριοθέτησης».

«Αυτές οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν στον περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων», ανέφερε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

“The United States supports all efforts to reduce tensions in the Eastern Mediterranean & we welcome reports that Greece & Turkey are ready for exploratory talks on maritime delimitation issues.These talks have the potential to contribute to an easing of regional” per @StateDept

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έρχεται ένα 24ωρο μετά τον ορισμό της 25ης Ιανουαρίου, ως ημερομηνίας για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

Ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για την πρώτο γύρο επαφών μετά το 2016.



