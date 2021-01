Μόλις ένα… click away από τα χείλη των ειδικών – Περιμένοντας τις αποφάσεις για το λιανεμπόριο

Μοιράσου το άρθρο:

“Κρεμασμένη” από τα χείλη των λοιμοξιολόγων της ειδικής επιτροπής βρίσκεται η αγορά, καθώς στην τακτική σύσκεψη που θα έχουν ερχόμενη Παρασκευή θα τεθούν επί τάπητος μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων όπως το άνοιγμα ή όχι του λιανεμπορίου, που περιμένει οικονομική ανάσα καθώς παραμένει μουδιασμένο για πρώτη φορά σε καιρό εκπτώσεων.

Μητσοτάκης : Το click away δούλεψε – Είμαστε σήμερα σε καλύτερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο

Σε συνέντευξή του χθες στον Αντ1 ο πρωθυπουργός τόνισε πως δεν είναι εκείνος που θα υποδείξει στην Επιτροπή τι θα αποφασίσει, ωστόσο επισήμανε πως εδώ και αρκετές εβδομάδες η πανδημία υποχωρεί στη χώρα μας.

Είπε πως με δική του απόφαση, έκανε κάτι πιο σκληρό από τις συστάσεις των ειδικών κλείνοντας για δύο εβδομάδες στις αρχές Ιανουαρίου την αγορά,» για να προλάβουμε τις όποιες κακές συνέπειες από τη σχετική χαλαρότητα των εορτών». Οι πολίτες συμμορφώθηκαν, είπε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε το δεύτερο κύμα και φυσικά αυτά είναι και τα δεδομένα, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί, προκειμένου την Παρασκευή να μας κάνουν τις εισηγήσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας», είπε και πρόσθεσε πως «το click away δούλεψε και είμαστε σήμερα σε καλύτερο επίπεδο απ’ ό, τι στις 15 Δεκεμβρίου».

«Το βασικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε το εμπόριο να ξεστοκάρει», είπε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι προτιμά από τη λέξη ευθύνη τη λέξη υπευθυνότητα.

Επανέλαβε ότι το κράτος θα συνεχίσει να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους και ότι θα συνεχιστεί η επιστρεπτέα προκαταβολή για όσο χρόνο χρειαστεί, πλην όμως δεν μπορεί να μένει κλειστή μονίμως την αγορά.

Για τα δάνεια, είπε πως θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα ενώ υπάρχει και καθεστώς αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληττόμενους.

Τα σχέδια για το άνοιγμα της αγοράς

Το υπουργείο ανάπτυξης έχει προτείνει για τις 18 Ιανουαρίου

-λειτουργία μεσω click in shop (για ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα) : εντός καταστήματος, ραντεβού & δυνατότητα δοκιμής 4 άτομα ανά 100 τ.μ.

– λειτουργία μεσω click away για την υπόλοιπη αγορά : εκτός καταστήματος, ραντεβού & παραλαβή παραγγελίας

– με πρόβλεψη μετακίνησης με αποστολή μηνύματος με κωδικό 2 στο 13033

Η πορεία της πανδημίας πάντως εμφανίζει διακυμάνσεις και βραδύ ρυθμό εκτόνωσης, ενώ και τις γιορτές υπήρξε αυξημένη κινητικότητα και οι επιστήμονες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την επέλαση ίσως και τρίτου κύματος που δεν θα ήταν κάτι περίεργο δεδομένης και της εποχικότητας των ιώσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι επιστήμονες θα συνυπολογίσουν τα δεδομένα και προχωρήσουν σε εισηγήσεις.www.ert.gr

