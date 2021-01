Επίκειται η ιστορική 2η παραπομπή του Τράμπ – Άρνηση Πενς να επικαλεστεί την 25η τροπολογία

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς αρνήθηκε, σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, να επικαλεστεί την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να απομακρυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του — επτά ημέρες πριν από το πέρας της θητείας του — εξέλιξη που πρακτικά ανοίγει τον δρόμο για την ιστορική δεύτερη παραπομπή του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή η πορεία δράσης είναι προς το συμφέρον του έθνους μας ή ότι συμμορφώνεται προς το Σύνταγμά μας», ανέφερε ο κ. Πενς στην επιστολή, κρίνοντας πως εάν προχωρούσε θα δημιουργείτο «φρικτό προηγούμενο» από νομική άποψη.

JUST IN: VP Mike Pence says in letter to House Speaker Nancy Pelosi he will not invoke the 25th Amendment. pic.twitter.com/lbmQsrut8c

Η εξέλιξη, λίγο πριν το σώμα ψηφίσει απόφαση με την οποία καλεί τον κ. Πενς να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, εγγυάται ότι οι Δημοκρατικοί θα καταθέσουν προς ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ («υποκίνηση στάσης»), καθώς του προσάπτουν την ευθύνη για την αιματηρή εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου. Θα πρόκειται για μια ιστορική δεύτερη παραπομπή του σε δίκη στη Γερουσία (impeachment).

Η βουλευτής Λιζ Τσέινι — κόρη του Ρεπουμπλικάνου πρώην αντιπροέδρου Ντικ Τσέινι —, η οποία θεωρείται τρίτη στην ιεραρχία της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προστέθηκε εξάλλου στα μέλη της ΚΟ του κόμματος που ανακοίνωσαν ότι θα ταχθούν υπέρ της παραπομπής του κ. Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Τσέινι ερίζει ότι ο απερχόμενος πρόεδρος «κάλεσε αυτόν τον όχλο, συγκέντρωσε αυτόν τον όχλο κι άναψε τη φωτιά της επίθεσης στο Καπιτώλιο», προτού συμπληρώσει: «θα ψηφίσω υπέρ της παραπομπής του προέδρου».

Παράλληλα, την ίδια στάση έκανε γνωστό ότι θα τηρήσει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζινγκερ, από τους σφοδρότερους επικριτές του προέδρου.

Κατά πηγές που επικαλέστηκε η εφημερίδα New York Times, ο επικεφαλής της ΚΟ των Ρεπουμπλικάνων στο σώμα Κέβιν Μακάρθι ενδέχεται κατ’ ιδίαν να καλέσει τα μέλη να ψηφίσουν κατά συνείδηση, ενώ ο απερχόμενος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ φέρεται να εκφράζει κατ’ ιδίαν ικανοποίηση για την παραπομπή του Τραμπ, καθώς θεωρεί πως κάνει ευκολότερο για το GOP να απαλλαγεί από τον επιχειρηματία των ακινήτων. Η στάση των δύο πολιτικών δείχνει, σημειώνουν οι Τάιμς, ότι η μάχη για τον έλεγχο στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα κλιμακώνεται.

Μολαταύτα, συνεχίζει να μην είναι βέβαιο ότι η Γερουσία θα κρίνει ένοχο τον Τραμπ και θα τον παύσει.

