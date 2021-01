Στη Λισαβόνα ο Πρωθυπουργός — Η ατζέντα των επαφών

Μοιράσου το άρθρο:

Στην Πορτογαλία, η οποία έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός για κρίσιμες συνομιλίες για την ατζέντα των ευρωτουρκικών και ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από την πλευρά του ο υπουργός εξωτερικών καλεί την Άγκυρα να αποδείξει εμπράκτως ότι επιθυμεί την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου.

Με το βλέμμα στη Σύνοδο του Μαρτίου, όπου θα αξιολογηθεί συνολικά η συμμόρφωση της Τουρκίας στις αποφάσεις της Ένωσης και τη στιγμή που η Άγκυρα επιχειρεί να ενδυθεί ξανά τον φιλοευρωπαϊκό μανδύα, ο Πρωθυπουργός συναντάται στη Λισαβόνα με τον Πορτογάλο ομόλογό του, που αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Γερμανία.

Επί τάπητος θα βρεθούν οι τουρκικές προκλήσεις και το μεταναστευτικό, η διαδικασία του εμβολιασμού που έχει ξεκινήσει σε όλη την Ευρώπη και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τις ευρωπαϊκές πιρουέτες συνεχίζει ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι «Η Τουρκία βλέπει το μέλλον της στην Ευρώπη», χαρακτήρισε όμως «ιδιότροπες» συγκεκριμένες χώρες, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά Ελλάδα, Κύπρο και Γαλλία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, που συνεχίζει τα ανοίγματα στην Ευρώπη, φέρεται να ζήτησε και την επικαιροποίηση της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τουρκίας για το προσφυγικό.

Στις 21 Ιανουαρίου ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντάται με τον Ζοζέπ Μπορέλ στις Βρυξέλλες, ενώ επίκειται και επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Όλα αυτά, τη στιγμή που η αλλαγή στη στάση της Τουρκίας παραμένει στα λόγια, όπως φαίνεται και από το βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα», για το επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά στα Ίμια, το πρωί των Θεοφανίων.

Τουρκική ακταιωρός εμπόδιζε, με επικίνδυνους ελιγμούς, Έλληνες ψαράδες και προσέκρουσε σε ταχύπλοο του ελληνικού Λιμενικού που έφτασε στην περιοχή, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Και ενώ η τουρκική διγλωσσία συνεχίζεται, σαφές είναι το μήνυμα του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, με φόντο την προοπτική επανέναρξης των διερευνητικών επαφών. Μοναδικό θέμα προς συζήτηση αυτό της υφαλοκρηπίδας, τονίζει εμφατικά ο υπουργός εξωτερικών.

«Ανανέωση, Διεύρυνση, Μεταρρυθμίσεις (…) Προχωράμε μπροστά», το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

