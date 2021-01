Eνεργή η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Μήνυμα στο κινητό τους για εμβολιασμό θα λάβουν τη Δευτέρα περισσότεροι από 60.000 υπερήλικες, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση. Άλλοι 40.000 περίπου πολίτες άνω των 85 που δεν έχουν ακόμα γραφτεί μπορούν να πάνε σε ένα φαρμακείο ή ΚΕΠ χωρίς τηλεφωνικό ραντεβού για να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Εναλλακτικά το ραντεβού προγραμματίζεται στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr που θα είναι ενεργή από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.

Αν η ημερομηνία ή το εμβολιαστικό κέντρο που προτείνεται δεν εξυπηρετεί τον ηλικιωμένο, τότε έχει δικαίωμα αλλαγής για μία φορά. Η αλλαγή θα γίνεται σε ΚΕΠ ή φαρμακείο.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Γεωργαντάς: «Θα δίνονται και τα 2 ραντεβού συγχρόνως, οι δυο δόσεις θέλουν απόσταση 21 ημέρες. Όποιος θέλει να αλλάξει ημερομηνία πρέπει να το κάνει πριν την 1η δόση». Από τη Δευτέρα στη συγκεκριμένη εφαρμογή μόνο οι άνω των 85 έχουν ενεργοποιηθεί συγκεκριμένα ΑΜΚΑ».

Τα ραντεβού θα κλείνονται από τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου. Όσοι είναι κάτω των 85 ετών, δεν θα μπορέσουν να κλείσουν ακόμα ραντεβού.

Συνεχίζεται κανονικά ο εμβολιασμός στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής της υγείας, τις ευπαθείς ομάδες και για όσους βρίσκονται σε κλειστές δομές και δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, με ανάρτηση στο facebook, έδωσε διευκρινίσεις για το ρυθμό των εμβολιασμών: «όχι, η δυνατότητα εμβολιασμού δεν θα παραμείνει στις ~8.000/ημερησίως καθ όλη τη διάρκεια του 2021, όπως διάφοροι καλόπιστα (ή όχι) υπέθεσαν ή φοβήθηκαν. Ξεκινήσαμε από μερικές εκατοντάδες εμβόλια την ημέρα την πρώτη εβδομάδα, ανεβήκαμε στις 5.000+ στις 4/1, χθες υπερβήκαμε τις 8.000 και από 20/1 που τα εμβολιαστικά κέντρα θα φτάσουν τα 175 με 363 εμβολιαστικές γραμμές, θα φτάσουμε τις 17.500 εμβόλια ημερησίως».

Σκληρή επίθεση κατά του κ. Κοντοζαμάνη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί όπως υποστηρίζει σε χθεσινές δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επέρριψε ευθύνες στους γιατρούς και όχι στις ελλείψεις στα νοσοκομεία για το 80% των θανάτων ασθενών με κορονοϊό εκτός ΜΕΘ.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση ο κ. Κοντοζαμάνης είχε τονίσει ότι «ο θεράπων ιατρός, οι ειδικοί γιατροί αποφασίζουν εάν κάποιος θα νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή όχι».

Η κ. Γεννηματά με συνέντευξη της Στα ΝΕΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αυτοσχεδιάζει. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι η κυβέρνηση μετά τη στοχοποίηση του λαού, προχωρά και στη στοχοποίηση των γιατρών για να κρύψει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο

Η Ελληνική Λύση ζητεί διενέργεια τεστ στο σύνολο του πληθυσμού, ενώ το ΜΕΡΑ 25 σχολιάζοντας τις δηλώσεις Κοντοζαμάνη τονίζει ότι μετά τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια, ήρθε και η στοχοποίηση, χωρίς καμία ντροπή μάλιστα.

Τα εμβόλια

Μαίνεται η ευρωπαϊκή κινητοποίηση ώστε από τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις να μην εξασθενήσει το περίβλημα των εμβολίων στην υγειονομική ασπίδα κατά της covid-19.

Το εμβόλιο για τον κορονοϊό γεννά ελπίδες ωστόσο οι ρυθμοί παραγωγής και διανομής παραμένουν χαμηλοί και το γεγονός προκαλεί γκρίνια και ανασφάλεια. Στη Βρετανία παρότι έχει γίνει επαρκής αριθμός εμβολιασμών, η πανδημία καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας: «Mπορούν να κάνουν συνεργασίες με βιομηχανίες για την ταχύτερη παραγωγή του εμβολίου για να ξεμπλοκάρει αυτή η διαδικασία».

Αντίβαρο ανακούφισης αποτελεί η ανακοίνωση της Κομισιόν για ενίσχυση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων με επιπλέον 300 εκατομμύρια δόσεις από την Biontech/Pfizer. Το ένα τέταρτο εξ αυτών θα είναι διαθέσιμες εντός του δευτέρου τριμήνου.

Με ορισμένους ειδικούς να χτυπούν καμπανάκι για το πλεόνασμα των εμβολίων, η οδηγία της Pfizer για χρήση έξι αντί για πέντε δόσεων ανά φιαλίδιο ανεβάζει και το ελληνικό απόθεμα πάνω από τις 103.000 δόσεις.

Ο Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής τη Υγείας LSE ανέφερε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: «Είμαστε εγκλωβισμένοι στο ευρωπαϊκό σύστημα».

Πυξίδα για τη χώρα μας είναι οι διαθέσιμοι πόροι, όμως σύμφωνα με την Our World in Data, η Ελλάδα έχει εμβολιάσει το 0.33% του πληθυσμού της, τη στιγμή που ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι στο 0.24%.

Το μικροσκόπιο την ίδια στιγμή είναι στραμμένο στις αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων εμβολίων στις μεταλλάξεις του ιού.

O Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Pfizer μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως: «Επειδή δεν χρησιμοποιούμε ούτε ζωντανούς, ούτε εξασθενημένους ιούς, δεν χρησιμοποιούμε καν πρωτεΐνες μέσα στο εμβόλιο είναι ένα messenger RNA που στέλνουμε μπορούμε να αλλάξουμε τον κώδικα μέσα στα λιποσωματίδια τα νανολιποσωματίδια, κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και να έχουμε αμέσως παραγωγή νέων εμβολίων».

Στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί συνολικά 8 κρούσματα που έχουν μολυνθεί από τα νέα στελέχη της Covid-19.

Μιλώντας στη ΕΡΤ ο Σερ Μενέλαος Πάγκαλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης Astra Zeneca, ανέφερε: «Η εργασία μας στη δομική βιολογία υποδηλώνει ότι τουλάχιστον η χημεία της νέας παραλλαγής του ιού που είναι γνωστή, το εμβόλιο μας θα είναι αποτελεσματικό, αλλά προφανώς θέλουμε να ενισχύσουμε τα δεδομένα για εδραιώσουμε την πεποίθησή μας ότι θα συνεχίσει να είναι αποτελεσματικό.

Την επιστημονική κοινότητα προβληματίζει περισσότερο η αυξημένη μολυσματικότητα που εμφανίζουν τα νέα στελέχη.

Οι κόκκινες περιοχές

Η διεξαγωγή των rapid test στον Ασπρόπυργο γίνεται με τη διαδικασια drive through δηλαδή με μεταφορικό μέσο αφού οι πολίτες στείλουν πρώτα μήνυμα με το κωδικό 1 στο 13033. Τις τελευταίες δύο ημέρες σε 650 γρήγορα τεστ που έγιναν στον Ασπρόπυργο, βρέθηκαν 13 θετικά, δηλαδή το 2%. Την ίδια ώρα στο κέντρο του Ασπροπύργου κάποιοι πολίτες, παρά τα σκληρά μέτρα και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, συνεχίζουν να μη τη φορούν στους εξωτερικούς χώρους. 800 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν για το τελευταίο 24ωρο από τον ΕΟΔΥ, 362 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και 32 είναι οι νέοι θάνατοι. Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίου νοσηλεύεται βρέφος εννέα μηνών που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό μετά από γρήγορο τεστ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στις υγειονομικές αρχές τα αυξημένα κρούσματα στον κεντρικό τομέα των Αθηνών και την όπου εντοπίζεται το 1/3 των κρουσμάτων.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος: «Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ το Γαλάτσι δε συγκαταλέγεται στους κόκκινους δήμους, οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς είναι αυξημένα σε σχέση με το Νοέμβρη».

Γρήγορα τεστ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή σε Μαγούλα και Ελευσίνα

Σε αυστηρότερο λοκντάουν παραμένει από τις 18 Δεκεμβρίου και η Ελευσίνα. Αρκετοί κατοίκου εκμεταλλεύτηκαν τον καλό καιρό της εποχής για να κάνουν μια βόλτα και να απολαύσουν τη θάλασσα.

Οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ με τα γρήγορα τεστ συνεχίζονται καθημερινά στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, σήμερα σε τρεις οικισμούς και αύριο οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

