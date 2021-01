Συνετρίβη αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες στη θάλασσα της Ιάβας – Έρευνες σε εξέλιξη

Μοιράσου το άρθρο:

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ινδονησίας στέλνουν πλοία στην περιοχή όπου φέρεται ότι συνετρίβη το Boeing 737-500 της εταιρείας Sriwijaya, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Αναπτύσσουμε τις ομάδες μας και πλοία στην πιθανολογούμενη περιοχή» είπε στους δημοσιογράφους ο Μπαμπάνγκ Σούριο Άτζι, στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του και στο οποίο επέβαιναν 50 επιβάτες -μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά- και 12 μέλη του πληρώματος φέρεται ότι κατέπεσε στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα, στην αποκαλούμενη περιοχή «των χιλίων νησιών».

Στρατιώτες σ’ ένα ad hoc κέντρο διαχείρισης κρίσεων που αναπτύχθηκε μετά τη συντριβή — AP Photo / Tatan SyuflanaΟ πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα, δεν έχει ακόμη όμως επιβεβαιωθεί ότι πράγματι πρόκειται για την πτήση SJ-182.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ στις 14:40, τοπική ώρα (9:40 ώρα Ελλάδας).

Το Μπόινγκ ήταν σε καλή κατάσταση, υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας, Τζέφερσον Ίρβιν Τζαουβένα, ο οποίος είπε ότι η πτήση καθυστέρησε για 30 λεπτά, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης στην περιοχή της ινδονησιακής πρωτεύουσας.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το δίκτυο flightradar24, έχασε περισσότερα από 10.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό.

