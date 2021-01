Ινδονησία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 62 επιβαίνοντες στη θάλασσα της Ιάβας

Μοιράσου το άρθρο:

Το αεροσκάφος Β737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, με το οποίο είχε χαθεί η επαφή λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του και στο οποίο επέβαιναν 56 επιβάτες -μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά- και 6 μέλη του πληρώματος, συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοιχτά της Τζακάρτα.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα, δεν έχει ακόμη όμως επιβεβαιωθεί ότι πράγματι πρόκειται για την πτήση SJ-182.

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ στις 14:40, τοπική ώρα (9:40 ώρα Ελλάδας), είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το δίκτυο flightradar24, έχασε περισσότερα από 10.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό.

