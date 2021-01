Το άνοιγμα της αγοράς στην Επιτροπή ειδικών- Σταμπουλίδης: Προτείνουμε click away (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Το αποτύπωμα της διασποράς του κορονοϊού την περίοδο των εορτών θα καθορίσει εν πολλοίς τις αποφάσεις που θα λάβουν στη σημερινή συνεδρίαση τους οι λοιμωξιολόγοι, για το θέμα του λιανεμπορίου.

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Το click away είναι προτεραιότητα έναντι των κομμωτηρίων» ξεκαθάρισε στο OPEN TV, ο υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης και πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν σκέψεις προς το παρόν για click in shop. Παράλληλα έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το click away και τα κομμωτήρια την περίοδο των εορτών έδωσαν κινητικότητα στην αγορά της τάξεως του 15%.

Την ενδιάμεση λύση της λειτουργίας του Click away θα προτείνουν στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων οι αρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Σταμπουλίδης μίλησε στην ΕΡΤ υπογραμμίζοντας ότι προέχει η δημόσια υγεία και η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να γίνει όταν εκείνοι το κρίνουν. Υπενθύμισε επίσης ότι τη Δευτέρα ξεκινούν και οι εκπτώσεις που δεν θα έχουν κανένα νόημα αν δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας και παραλαβής των προϊόντων.

Για τις αποφάσεις που θα προκύψουν θα ενημερώσει το απόγευμα στην τακτική ενημέρωση ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς.

Μεταξύ των ειδικών επιστημόνων επικρατεί προβληματισμός και για το άνοιγμα των κομμωτηρίων αλλά και των αγορών με click away, όπως έγινε την περίοδο των εορτών. Η ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα πηγάζει και από την ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας, ως απόρροια της εορταστικής περιόδου. Ενώ οι εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν τα Θεοφάνεια επιτείνουν την διστακτικότητα των επιστημόνων.

O καθηγητής Παθολογίας και λοιμωξιολόγος Αθανάσιος Σκουτέλης μιλώντας στην ΕΡΤ επισήμανε ότι αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που αλλάζει μέρα με τη μέρα και παράλληλα η επιστημονική κοινότητα περιμένει τα αποτελέσματα της εορταστικής περιόδου που διανύσαμε και σημειώθηκε χαλάρωση των μέτρων. Ούτε υπερβολικά πρέπει να είναι τα μέτρα που θα ακολουθήσουμε αλλά ούτε και υπερβολικά χαλαρά, σημείωσε ο κ Σκουτέλης που προκρίνει ως πλέον πρόσφορη την μέθοδο του «βλέποντας και κάνοντας» ενώ χαρακτήρισε το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα ως ένα δειλό πρώτο βήμα με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που σημειώνονται. Τόνισε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις και προγνώσεις ακόμη και για την επόμενη εβδομάδα.

Πάντως, η αποκλιμάκωση στον αριθμό των διασωληνωμένων είναι εξαιρετικά αργή και ο αριθμός θανάτων και κρουσμάτων παραμένει υψηλός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο, 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 391 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ καταγράφηκαν 510 νέα κρούσματα.www.ert.gr

