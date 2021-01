«Πρωταθλήτρια» χρονιά το 2020 στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη

Μοιράσου το άρθρο:

Το έτος 2020 έκλεισε στον 1,25 βαθμό Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο, όπως και το 2016. Όμως «πρέπει να σημειωθεί πως το 2020 ισοφάρισε το ρεκόρ του 2016 παρά την ψυχρή επίδραση του φαινομένου Λα Νίνια», επιμένει η υπηρεσία C3S.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) ο οποίος θα δημοσιεύσει προσεχώς στοιχεία, συνδυάζοντας τα δεδομένα από πολλές επίσημες υπηρεσίες, είχε ανακοινώσει στα τέλη Δεκεμβρίου πως το 2020 θα είναι μια από τις τρεις πιο ζεστές χρονιές.

Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της πανδημίας της Covid-19 και την επιβράδυνση της οικονομίας που οδήγησε σε μείωση ρεκόρ των εκπομπών CO2 το 2020 (-7%, σύμφωνα με το Global Carbon Project), η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα συνέχισε να αυξάνεται, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα της Copernicus. Τον Μάιο 2020 έφθασε σε «πρωτοφανές μέγιστο επίπεδο» 413 ppm (μέρη στο εκατομμύριο).

«Μολονότι οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο το 2020 απ’ ό,τι το 2019, δεν υπάρχει λόγος να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Όσο οι καθαρές παγκόσμιες εκπομπές δεν θα μειώνονται στο μηδέν, το CO2 θα συνεχίσει να συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα και να προκαλεί μια νέα κλιματική αλλαγή», προειδοποίησε ο Βενσάν-Ανρί Πες, επικεφαλής της υπηρεσίας Copernicus για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας.

Carbon dioxide levels in the atmosphere will this year reach levels 50 percent higher than before the industrial revolution because of manmade emissions, Britain’s Met Office has predicted

— AFP News Agency (@AFP) January 8, 2021

Στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίσθηκε από ένα ασυνήθιστο κύμα ζέστης, το 2020 ήταν με διαφορά πιο ζεστό, κατά 0,4 βαθμό Κελσίου πάνω από το 2019, και κατά 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από την περίοδο αναφοράς 1981-2010, δηλαδή περισσότερο από 2,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο.

Το έτος 2020 τελείωσε στον 1,25 βαθμό Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική περίοδο, όπως και το 2016. Όμως το 2016 είχε χαρακτηρισθεί από ένα έντονο επεισόδιο Ελ Νίνιο –ωκεάνιο φυσικό φαινόμενο που επιφέρει άνοδο των θερμοκρασιών–, που σύμφωνα με τους επιστήμονες είχε αυξήσει τη θερμοκρασία της χρονιάς κατά 0,1 έως 0,2 βαθμό Κελσίου.

Αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας ήδη υπερβαίνει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού με στόχο να κρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους +2 βαθμούς Κελσίου.

Είναι γνωστό πως η θερμοκρασία αυξάνεται ταχύτερα στην ξηρά απ’ ό,τι στους ωκεανούς και πως σε ορισμένες περιοχές η θερμοκρασία αυξάνεται πολύ ταχύτερα, όπως στην Αρκτική, όπου οι θερμοκρασίες το 2020 ξεπέρασαν κατά 6 βαθμούς Κελσίου τη μέση θερμοκρασία αναφοράς.

Στην ίδια αρκτική περιοχή, ιδιαίτερα στη Σιβηρία, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε επίσης από μια «εξαιρετικά δυναμική» περίοδο δασικών πυρκαγιών, απελευθερώνοντας 244 μεγατόνους CO2, δηλαδή «πάνω από ένα τρίτο περισσότερο από το ρεκόρ του 2019».

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τελευταία δεκαετία είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ και αυτό μας υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά ότι επείγει να μειώσουμε τις εκπομπές με φιλόδοξο τρόπο ώστε να εμποδίσουμε τις μελλοντικές αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα», υπογράμμισε σε ανακοίνωση ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της C3S.www.ert.gr

