Οι 4 ώρες που σημάδεψαν τις ΗΠΑ – Εικόνες που θα μείνουν στην ιστορία

Η τελευταία φορά που το Καπιτώλιο είχε δει εισβολείς ήταν το 1814 όταν πυρπολήθηκε από τους Βρετανούς κατά την επίθεση τους εναντίον της Ουάσιγκτον. Ανακατασκευάστηκε και ο αποκαλούμενος “ναός της Δημοκρατίας της Αμερικής” που όμως χθες έζησε στιγμές που κανείς δεν φανταζόταν.

Μια γυναίκα τυλιγμένη με την αμερικανική σημαία να πεφτει νεκρή από αστυνομικά πυρά

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

Εικόνες ανθρώπων ντυμένων με χιτώνες, στολές ηρώων, περικεφαλαίες και στολές παραλλαγής να εισβάλλουν στο κτήριο.

(AP Photo/Manuel Balce Ceneta)Εισβολές σε γραφεία γερουσιαστών, λεηλασίες και δακρυγόνα.



(AP Photo/Andrew Harnik)Αλλα και μαζικές συλλήψεις στους διαδρόμους του Καπιτωλίου.

(AP Photo/Andrew Harnik)Στιγμές που έκαναν το γύρo του κόσμου και θα μείνουν βαθιά χαραγμένες στο συλλογικό ασυνείδητο των Αμερικανών και όχι μόνο.

