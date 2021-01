Μητσοτάκης: «Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία στη Ουάσιγκτον – Η Αμερικανική Δημοκρατία θα ξεπεράσει την κρίση»

Μοιράσου το άρθρο:

«Εξαιρετικά ταραγμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter.

Παράλληλα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική, έχει βαθιές ρίζες και θα ξεπεράσει αυτήν την κρίση.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2021

