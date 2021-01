Και το Facebook μετά το Twitter μπλόκαρε τον λογαριασμό του Τραμπ για 24 ώρες

Μοιράσου το άρθρο:

Μετά το Twitter, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και το Facebook ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του, έπειτα από τη βίαιη εισβολή οπαδών του μεγιστάνα στο Καπιτώλιο προκειμένου να εμποδιστεί η κύρωση από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Καταγράψαμε στη σελίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δύο παραβιάσεις των όρων χρήσης οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή» της λειτουργίας του λογαριασμού του «για 24 ώρες,» πράγμα που σημαίνει ότι «δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αναρτήσεις στην πλατφόρμα» την περίοδο αυτή, διευκρίνισε η διαχείριση του Facebook σε ανακοίνωσή της.

We’ve assessed two policy violations against President Trump’s Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021

Νωρίτερα διαχειριστές αφαίρεσαν από τον ιστότοπο βίντεο στο οποίο ο μεγιστάνας καλούσε τους οπαδούς του να «γυρίσουν στα σπίτια τους» αλλά επαναλάμβανε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό του ότι του «έκλεψαν» την εκλογική νίκη.

Ο ιστότοπος Twitter ανέστειλε τον λογαριασμό του Τραμπ για 12 ώρες, προειδοποιώντας ότι εάν υπάρξουν νέες παραβιάσεις των όρων χρήσης του, θα τον αναστείλει μόνιμα.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

