Εκκενώνεται το Καπιτώλιο από τους διαδηλωτές – Αναπτύχθηκε η Εθνοφρουρά

Σύμφωνα με δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου, «το Καπιτώλιο είναι ασφαλές ξανά». Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιούνται σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό το πρίσμα της συγκέντρωσης διαδηλωτών, υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές. Σε ισχύ μπήκε στις 18:00 (ώρα ΗΠΑ) η απαγόρευση κυκλοφορίας στην Ουάσινγκτον. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκκαθάριση του Καπιτωλίου από τους διαδηλωτές που είχαν εισβάλει.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις νωρίτερα της δημάρχου της Ουάσινγκτον, το Καπιτώλιο θα τεθεί σε κλοιό και ζήτησε ενίσχυση από γειτονικές Πολιτείες. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσιγκτον είπε ότι μετά το βίντεο του Τραμπ αρχίζουν μεγάλες ομάδες ανθρώπους ανθρώπων να αποχωρούν από τον χώρο έξω από το καπιτώλιο.

Αυτή η ανάπτυξη των ένοπλων ενισχύσεων ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο, καθώς και από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Ραλφ Νόρθαμ και τον κυβερνήτη του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν.

«Πρέπει να επαναφέρουμε τον νόμο. Πρέπει να πάτε σπίτι», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ομιλία του ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε στη θέση ότι έχει κλαπεί η εκλογική του νίκη, αλλά ζήτησε από τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν για να επανέλθει η τάξη έξω από το Καπιτώλιο. «Ξέρω πως αισθάνεστε, είμαστε πληγωμένοι, έχουμε κερδίσει και η νίκη μας κλάπηκε, αλλά πρέπει να γυρίσετε στα σπίτια σας με ειρήνη».

Σε ζωντανή ομιλία του ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει άμεσα σε ομιλία στα τηλεοπτικά δίκτυα και να ζητήσει από τους διαδηλωτές να αποσυρθούν. «Η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση», είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, από έναν όχλο που θέλει να καταλύσει την δημοκρατία. Ζήτησε δε από τον απερχόμενο πρόεδρο, «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα. «Οι λέξεις ενός προέδρου έχουν σημασία, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός είναι» είπε ο Μπάιντεν.

Κλείνοντας το διάγγελμά του ο Μπάιντεν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ να βγει μπροστά και «είθε ο Θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη στο Καπιτώλιο».

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν σήμερα και τη δεύτερη έδρα για τη Γερουσία των ΗΠΑ στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τζόρτζια, δίνοντας στο κόμμα τον έλεγχο του σώματος και ενισχύοντας τις προοπτικές του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη φιλόδοξη νομοθετική ατζέντα του.

Ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ συγκεντρώνει το 50,3% και ο Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Περντιού το 49,7% με καταμετρημένο το 98% των ψήφων που υπολογιζόταν ότι θα κατατεθούν στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρίας Edison Research. Το προβάδισμα του Όσοφ είναι μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείτο προκειμένου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ανακαταμέτρηση και η Edison ανέφερε ότι η διαφορά του από τον αντίπαλό του αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα έξω από το Καπιτώλιο όπου έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ. Ορισμένοι από αυτούς κατόρθωσαν να μπουν μέσα στο κτήριο το οποίο αποκλείστηκε. Υπάρχουν πληροφορίες για 5 τραυματίες και μία γυναίκα νεκρή, η οποία πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο. Η συνεδρίαση διακόπηκε, ενώ πολλοί εργαζόμενοι φυγαδεύτηκαν, μεταξύ των οποίων και ο Μάικ Πενς. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί με ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας.



