Νέο αυστηρό lockdown για να ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου τα σχολεία (video)

Σταματούν από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου και για μια εβδομάδα οι εμπορικές δραστηριότητες που είχαν επιτραπεί στις γιορτές με στόχο την «επιστροφή» τους μαζί με τη λειτουργία των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου. Όπως τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος έκανε το πρωί έκτακτες ανακοινώσεις, επιβάλλεται να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα.

«Στόχος είναι να φτάσουμε, με ασφάλεια, στις 11 Ιανουαρίου, στη βέλτιστη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση. Και έτσι, από 11 Ιανουαρίου, να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι «από αύριο, Κυριακή 3 Ιανουαρίου και 6:00 το πρωί, μέχρι τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, μένουμε και πάλι σπίτι, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, σταματά η «παράδοση εκτός» (click away) στα εμπορικά καταστήματα, η λειτουργία βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος. Επανέρχεται η απαγόρευση μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και 5:00 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας» .

Επίσης, οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αυστηροποίηση των μέτρων για την εβδομάδα 3-10 Ιανουαρίου 2021 είναι απόφαση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για προληπτικούς όγους με στόχο να μην επιβαρυνθεί η επιδημιολογική εικόνα από την χαλάρωση των γιορτών, ώστε να ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου τα σχολεία μας όλων των βαθμίδων.

Κατά τις ίδιες πηγές στις 11 Ιανουαρίου μαζί με τα σχολεία επανέρχεται η λειτουργία του click away, των κομμωτηρίων, των υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, των ΚΤΕΟ και των δραστηριοτήτων κυνηγιού και ψαρέματος, όπως ίσχυαν στην περίοδο των γιορτών. Αναφορικά με τις εκκλησίες μας, η λειτουργία των Θεοφανείων θα πραγματοποιηθεί εσωτερικά από τους ιερείς, αλλά χωρίς πιστούς. Οι εκκλησίες, μετά τις 11 Ιανουαρίου 2021, θα υποδεχθούν ξανά τους πιστούς για τις Κυριακάτικες λειτουργίες με τους κανόνες που ίσχυαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας του Ιανουαρίου θα αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις για τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Πέτσα:

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλες και όλους!

Χάρη στην υπευθυνότητα όλων μας, η επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί και σήμερα είναι εμφανώς καλύτερη από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ωστόσο, τα νέα κρούσματα παραμένουν ακόμα σε υψηλά επίπεδα και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζεται. Τα νοσοκομεία μας εξακολουθούν να νοσηλεύουν μεγάλο αριθμό ασθενών. Δυστυχώς, περίπου 2.500 συνάνθρωποί μας πέρασαν τα Χριστούγεννα σε κλίνες Covid, ενώ περισσότεροι από 400 εξακολουθούν να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τα δεδομένα αυτά επιβάλλουν να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη διασπορά του κορονοϊού στην Πατρίδα μας.

Ιδίως τώρα, που η ελπίδα του εμβολίου δεν είναι ευχή ή προσδοκία. Αλλά πραγματικότητα, σε εξέλιξη.

Για αυτό «παίζουμε άμυνα» με όσα μέτρα απαιτούνται για την ανάσχεση της πανδημίας. Και περνάμε στην αντεπίθεση, με την επιχείρηση «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ξέρουμε όλοι τη σημασία της για την προστασία της ζωής μας και της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολα και αργά επέρχεται η βελτίωση, σε αντίθεση με την επιδείνωση που συντελείται γρήγορα όταν χαλαρώνουμε. Και είναι ανάγκη ό,τι χτίσαμε όλοι μαζί, με κόπο και θυσίες, σε διάστημα πολλών μηνών, να μην γκρεμιστεί από την χαλάρωση λίγων ημερών.

Επιβάλλεται, συνεπώς, να κάνουμε ό,τι παραπάνω μπορούμε για να βελτιώσουμε την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα. Ώστε να ξαναγυρίσουμε, σταδιακά, σε μια μορφή κανονικότητας. Και, πρώτα από όλα, να μπορέσουν τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα σχολεία.

Για τον σκοπό αυτό, εντείνουμε τις προσπάθειές μας την κρίσιμη πρώτη εβδομάδα του 2021.

Από αύριο, Κυριακή 3 Ιανουαρίου και 6:00 το πρωί, μέχρι τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, μένουμε και πάλι σπίτι, καθώς αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, σταματά η «παράδοση εκτός» (click away) στα εμπορικά καταστήματα, η λειτουργία βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων, υπηρεσιών περιποίησης νυχιών, ΚΤΕΟ και οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος.

Επανέρχεται η απαγόρευση μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο, από τις 21:00 το βράδυ μέχρι και 5:00 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας.

Οι εκκλησίες μας θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανείων Αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Από αύριο, λοιπόν, και για μια εβδομάδα, κάνουμε ακόμη μία προσπάθεια. Αξίζει να το κάνουμε, προληπτικά, καθώς όλοι μας μπορεί να χαλαρώσαμε τις γιορτινές ημέρες. Μένουμε, λοιπόν, ξανά σπίτι.

Για να δώσουμε μια μεγάλη ανάσα στους ήρωες της πρώτης γραμμής που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό.

Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τη ζωή του διπλανού μας και των δικών μας ανθρώπων, όλων μας.

Στόχος είναι να φτάσουμε, με ασφάλεια, στις 11 Ιανουαρίου, στη βέλτιστη δυνατή επιδημιολογική κατάσταση.

Και έτσι, από 11 Ιανουαρίου, να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Να αποκατασταθεί η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά να απαλλαγούν από την ψυχολογική φόρτιση όλης αυτής της περιόδου. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας να συναντηθούν ξανά με το λειτούργημά τους.

Και οι μαθητές όλων των βαθμίδων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα θρανία τους. Στον φυσικό τους χώρο. Στο δεύτερο σπίτι τους. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους.

Μένουμε τις λίγες αυτές ημέρες σπίτι και στις 11 Ιανουαρίου επιστρέφουμε στην σημερινή κατάσταση και με τα σχολεία μας ανοιχτά. Η περαιτέρω, σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας θα γίνεται με γνώμονα την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων. Και πάντοτε, βέβαια, με τήρηση των μέτρων προστασίας που απαιτούν οι περιστάσεις.

Είναι στο χέρι μας να πετύχουμε. Και θα το κάνουμε με ενότητα, υπευθυνότητα και πειθαρχία. Όλοι μαζί!www.ert.gr

