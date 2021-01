Υποδοχή του 2021 με ελπίδα ανά τον κόσμο – Φαντασμαγορικά σκηνικά και έρημοι δρόμοι

Μοιράσου το άρθρο:

Από τη Νέα Υόρκη ξεχύθηκε ρυθμικά το μήνυμα για το νέος έτος πλημμυρίζοντας μέσα από τις γιγαντοοθόνες τις άδειες λεωφόρους: «I will survive» τραγούδησε η Γκλόρια Γκέινορ, βασική ευχή στα χείλη όλων. Το ίδιο και οι Κινέζοι που γνώρισαν την πανδημία με τους πιο σκληρούς περιορισμούς. Μπορεί να περιμένουν τον Φεβρουάριο για τους εορτασμούς της κινεζικής πρωτοχρονιάς, ωστόσο έσπευσαν να αποχαιρετίσουν το δυσβάσταχτο έτος με μια ευχή : Ας είναι η καλύτερη στιγμή του 2020 η χειρότερη του 2021… Ο πλανήτης έστειλε στην ιστορία μια πρωτόγνωρη χρονιά με έναν εξίσου διαφορετικό, πρωτόγνωρο τρόπο…

(Victoria Jones/PA via AP)Ένα πλήθος με μάσκες στην Ουχάν της Κίνας, αλλά και άδειες παραλίες στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας: πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο περιόρισαν τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία ανάγκασε δισεκατομμύρια ανθρώπους να γιορτάσουν ιδιωτικά στο σπίτι τους την αλλαγή του χρόνου.

(AP Photo/Andy Wong)Έπειτα από πολύμηνους περιορισμούς και lockdown εξαιτίας της covid-19, που έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1,8 εκατομμύριο θανάτους στον κόσμο, τα νέα επιδημικά κύματα υποχρεώνουν την πλειονότητα των κατοίκων του πλανήτη να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς από τον καναπέ τους.

Ο πλανήτης γιόρτασε την αλλαγή του έτους σε κλοιό πανδημίας (video)

Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος χθες Πέμπτη, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ θα περιμένουν άλλες 26 ώρες.

Η Νέα Ζηλανδία, όπου ισχύουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη όπου οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν και πέρασε μία ώρα αργότερα το κατώφλι του 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Όκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.

Στο Σίδνεϊ, την μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, η περίφημη γιορτή των πυροτεχνημάτων φώτισε στις 15.00 ώρα Ελλάδος χθες τον ουρανό επάνω από το λιμάνι χωρίς σχεδόν καθόλου θεατές, έπειτα από την εμφάνιση νέας εστίας της επιδημίας στην πόλη αυτή όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κρούσματα covid-19.

AP Photo/Mark BakerΜαταιώθηκε ακόμη και το σχέδιο να επιτραπεί σε 5.000 εργαζομένους στην πρώτη γραμμή να παραστούν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα αρκεσθούν σε οικογενειακές συγκεντρώσεις των πέντε ατόμων.

“Όλοι αναμένουν το 2021 ως μια νέα αρχή”, δήλωσε η Κάρεν Ρόμπερτς, μία από τους λίγους θεατές που βρισκόταν σε ένα μπαρ κοντά στη διάσημη όπερα του Σίδνεϊ.

“I will survive”: Οι ΗΠΑ σε συνεχή αναμέτρηση με τον εχθρό

Στη Νέα Υόρκη, όπου συνήθως η Times Square είναι γεμάτοι ενθουσιασμένους ανθρώπους που γιορτάζουν υπό τη βροχή κονφετί, η συνοικία του Μανχάτα ήταν αποκλεισμένη και οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της πόλης να παρακολουθήσουν την αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του νέου έτους από τις τηλεοράσεις τους. Η διάσημη τραγουδίστρια της ντίσκο Γκλόρια Γκέινορ, 77 ετών, τραγούδησε το γνωστό τραγούδι της “I will survive”.

(AP Photo/Craig Ruttle)Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς λόγω της covid-19 και στις ευχές του για το νέο έτος ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο αναφέρθηκε στο 2020 ως “αναμφισβήτητα την πιο σκληρή χρονιά στην ιστορία της Νέας Υόρκης”. “Τον Ιανουάριο θα εμβολιάσουμε ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζους”, δεσμεύθηκε.

Στη Βραζιλία, τη δεύτερη χώρα παγκοσμίως με τους περισσότερους νεκρούς από την πανδημίας, φέτος ακυρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Ρίο ντε Ζανέιρο, όπου πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες γιορτές για την Πρωτοχρονιά. Η διάσημη παραλία Κοπαμπάνα ήταν σχεδόν άδεια τα μεσάνυκτα, ενώ η αστυνομία απαγόρευσε τη ρίψη πυροτεχνημάτων.

(AP Photo/Bruna Prado)Ωστόσο στην άλλη πλευρά της πόλης οι Βραζιλιάνοι φώτισαν τον ουρανό με δικά τους πυροτεχνήματα και διαδηλωτές φώναξαν “Μπολσονάρου φύγε!” από τα παράθυρά τους στο Ρίο και το Σάο Πάολο για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Χιλιάδες άνθρωποι στην Ουχάν

Στην Κίνα χιλιάδες κάτοικοι της Ουχάν γιόρτασαν την έλευση του 2021, ένα χρόνο αφού εντοπίστηκαν στην πόλη τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού. “Είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να ξεχάσουμε ποτέ”, δήλωσε μία κάτοικος της πόλης. “Μείναμε κλεισμένοι μέσα για μήνες (…) όμως επιβιώσαμε”.

(AP Photo/Ng Han Guan)Στις ευχές του προς τους Κινέζους ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι έγραψαν “την εποποιία τους” με τη μάχη κατά της covid-19.

Στο Χονγκ Κονγκ, παρά τα περιοριστικά μέτρα, κάποιοι πήγαν ως το λιμάνι της Βικτόρια για να βγάλουν selfies.

Και στο Τόκιο, όπου οι κάτοικοι είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης μετά τον αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων που καταγράφηκε χθες, έκαναν ουρά, με καλυμμένα τα πρόσωπα για να προσευχηθούν για το νέο έτος.

Στη Ρωσία, στην ομιλία του για το νέο έτος ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας πλήττει τη χώρα. “Δυστυχώς η επιδημία δεν έχει τελειώσει. Η μάχη κατά της επιδημίας δεν σταματά λεπτό”, τόνισε.

Λίγο νωρίτερα περίπου 10 άνθρωποι είχαν κολυμπήσει, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, στα παγωμένα νερά της λίμνης Βαϊκαλης στη Σιβηρία.

Πρωτοχρονιά στο σπίτι και για τους Λονδρέζους

Το Λονδίνο, που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την covid-19, οι εορτασμοί ήταν περιορισμένοι, ενώ η κυβέρνηση είχε καλέσει τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας, με σύνθημα “Συμπεριφερθείτε σαν να την έχετε”.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ έδωσε συναυλία μέσω livestream στη μνήμη των μελών του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπέκυψαν στην ασθένεια. Η μετάδοσή της από γιγάντια οθόνη στο Πικακτίλι Σέρκους ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή και τελικά οι οπαδοί της μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν μόνο μέσω του YouTube.

Έρημη η καρδιά του Παρισιού

Στο Παρίσι η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων ήταν έρημη. Μερικοί αστυνομικοί σταματούσαν τα λίγα οχήματα που περνούσαν για να βεβαιώσουν ότι έχουν την απαραίτητη άδεια να μετακινούνται.

Στη Γαλλία ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας, την τήρηση της οποίας εποπτεύουν 100.000 αστυνομικοί: απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση μεταξύ 22:00 και 06:00 παρά μόνο για επαγγελματικούς λόγους επί ποινή προστίμου. Επίσης σε πολλές περιοχές στη βόρεια και δυτική Γαλλία έχει απαγορευθεί η πώληση και η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους.

Στη Μαδρίτη, μία από τις πλέον πληγείσες πόλεις της Ευρώπης από την πανδημία, η διάσημη πλατεία Πουέρτα δελ Σολ, που συνήθως είναι γεμάτη στις 12 τα μεσάνυκτα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ήταν άδεια. Μόνο ένα πρώην μέλος του συγκροτήματος Mecano, ο Νάτσο Κάνο, βρισκόταν εκεί για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι στο πιάνο προς τιμή των θυμάτων της covid-19.

Χωρίς πυροτεχνήματα η Ρώμη

Οι κάτοικοι της Ρώμης παρακολούθησαν από τον καναπέ τους τους εορτασμούς στο Circus Maximus, το αρχαιότερο στάδιο της πόλης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δύο ώρες θεάματος και τον εορταστικό φωτισμό των εμβληματικών τόπων της Ρώμης. Ο δήμος απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα.

(AP Photo/Andrew Medichini)Στην Ιταλία έχει επιβληθεί lockdown ως τις 7 Ιανουαρίου και ισχυει απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

Στο Ντουμπάι χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθησαν ένα θέαμα με πυροτεχνήματα και λέιζερ στο Μπουρτζ Χαλίφα, τον υψηλότερο πύργο στον κόσμο, παρά την πανδημία. Όλοι όσοι βρεθηκαν εκεί έπρεπε να φορούν μάσκα και να εγγραφούν χρησιμοποιώντας κωδικό QR.

(AP Photo/Kamran Jebreili)Στη Βηρυτό, η οποία παραμένει υπό το σοκ της τεράστιας έκρηξης της 4ης Αυγούστου που προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην πόλη, οι αρχές χαλάρωσαν τα μέτρα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχυε μετά τις 3 το πρωί. Μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα άνοιξαν ξανά με μεγάλες γιορτές για την πρωτοχρονιά.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν εστιατόρια και κλαμπ γεμάτα, οδήγησαν τις αρχές του Λιβάνου να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown μετά την πρωτοχρονιά.

Σε όλο τον κόσμο το αύριο προκαλεί ανησυχία.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

