Στιγμή ενότητας για την Ε.Ε. η ταυτόχρονη έναρξη των εμβολιασμών

Θετικά υποδέχτηκε την έναρξη των εμβολιασμών ολόκληρη η Ε.Ε στην οποία από το πρωί ξεκίνησε σε τουλάχιστον 24 χώρες η χορήγηση της πρώτης δόσης σε ηλικιωμένους, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε πολιτικούς. Είχε προηγηθεί η έναρξη εμβολιασμών χθες στην Ουγγαρία, Σλοβακία και Γερμανία.

Οι πρώτοι άνθρωποι που έλαβαν το εμβόλιο στην Ιταλία, την Πολωνία, την Κροατία, την Ισπανία, την Αυστρία και την Ρουμανία, ανήκουν είτε στην ομάδα των ηλικιωμένων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είτε από εκείνους που εργάζονται στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λαίεν χαρακτήρισε την πανευρωπαϊκή έναρξη εμβολιασμών σήμερα ως «συγκινητική στιγμή ενότητας», ενώ και η ελληνική αντιπροσωπεία στην ευρωπαϊκή επιτροπή υπογράμμισε σε ανάρτηση της πως «Ένα μικρό τσίμπημα για τον άνθρωπο, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα»

Μεταξύ των πρώτων πολιτικών ηγετών της Ε.Ε που εμβολιάστηκαν ήταν και ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις και ακολούθησαν και άλλοι βουλευτές σε άλλα κράτη.

Στη Ρουμανία, η πρώτη που εμβολιάστηκε ήταν μια νοσοκόμα στο ερευνητικό ινστιτούτο Ματεί Μπάλς στο Βουκουρέστι η οποία σε μήνυμα της προέτρεψε τους πολίτες να ανοίξουν τα μάτια τους και λάβουν το εμβόλιο

Στην Ιταλία, οι οποίοι έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία στην Ευρώπη, εμβολιάστηκαν πρώτοι, τρεις υπάλληλοι υγειονομικής περίθαλψης στο νοσοκομείο Spallanzani στη Ρώμη

Τα πρώτα άτομα εμβολιάστηκαν επίσης στη Δανία. Η πρωθυπουργός Μέττε Φρεντρικσεν σε μήνυμα της, είπε ότι υπάρχει πλέον «φως στο τέλος της σήραγγας μετά την πιο δύσκολη χρονιά από τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μεγάλο σημείο καμπής για ολόκληρο τον κόσμο».

«Ανακούφιση» με τη σημερινή έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στην Αυστρία, εξέφρασαν, από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι πρώτοι εμβολιασμοί σε πέντε υπερήλικες εθελοντές, ο ομοσπονδιακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς, ο οποίος έκανε λόγο για μία «ιστορική ημέρα», και ο υπουργός Υγείας Ρούντολφ Άνσομπερ, που μίλησε για την «πρώτη ημέρα της αλλαγής».

«Γνωρίζουμε ότι από σήμερα η πανδημία δεν θα τελειώσει ξαφνικά. Αλλά ο εμβολιασμός είναι η αρχή της νίκης για την πανδημία – Ο εμβολιασμός είναι εκείνος που θα αλλάξει το παιχνίδι!» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, o Καγκελάριος της Αυστρίας.

Η πρόεδρος της Σλοβακίας Σουζάνα Καπούτοβα, εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Μπρατισλάβα. Σε ανάρτησή της στο twitter αναφέρει:

«Στις πιο δύσκολες στιγμές, η επιστημονική έρευνα συνοδεύεται από καλά νέα. Το εμβόλιο μας δίνει ελπίδα ότι θα είμαστε σε θέση να ανανεώσουμε τις προσωπικές μας επαφές με τους αγαπημένους μας. Η ενότητα μας #EU βοηθά να ξεπεραστεί κάθε πρόκληση. Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.#EUvaccinationDays»

» Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα καλύτερά της. Η πρώτη μας πραγματική ευκαιρία να κάνουμε το 2021, ένα έτος ανάκαμψης όταν ξαναχτίζουμε την υγεία, τη ζωή, την οικονομία μας.» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter, o Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς, που εμβολιάστηκε και αυτός σήμερα στη Σλοβακία.

Κάθε χώρα της ΕΕ αποφασίζει ποιος θα εμβολιαστεί πρώτα. Ενώ η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία δίνουν προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των γηροκομείων, η Ιταλία και η Πολωνία θα εμβολιάσουν πρώτα τους γιατρούς και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου.

Μήνυμα Π.Ο.Υ

Και ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει παγκοσμίως τα 80 εκ., με τους θανάτους να αγγίζουν τα 1.8 εκ., ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που ενθαρρύνει τους εμβολιασμούς σε μήνυμα του προειδοποιεί τις χώρες ότι θα ακολουθήσει αργά η γρήγορα νέα πανδημία όσο οι άνθρωποι δεν ενεργούν αποτελεσματικά ενάντια στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της βιοποικιλότητας. Σημειώνει δε ότι είναι επικίνδυνα «μυωπικό» να ξοδεύεις χρήματα για άμεση καταπολέμηση των ζημιών από μια πανδημία από το να προετοιμάζεσαι για μελλοντικές απειλές. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να λειτουργούμε υπό το κράτος του πανικού και τις ανευθυνότητας.

Επαναλαμβάνει ότι ο εμβολιασμός είναι ένας ασφαλής, έξυπνος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των πολιτών από τον COVID 19, τονίζοντας ότι με τον εμβολιασμό δεν προστατεύεται μόνο η δική μας ζωή αλλά και η ζωή των άλλων συμπολιτών.

Επιπλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ, υπογραμμίζει ότι δεν είναι ώρα εφησυχασμού, και οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τα μέτρα προστασίας με ευλάβεια, αφού για την ανοσοποίηση απαιτείται ο εμβολιασμός του 60%-70% του πληθυσμού διαφορετικά το «όπλο» που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα δεν θα λειτουργήσει.

Παράλληλα εφιστά την προσοχή στους πολίτες πως χωρίς τον εμβολιασμό μπορεί να διακοπεί ο ζωτικής σημασίας εμβολιασμός κατά 20 τουλάχιστον ασθενειών, να διακοπεί η φροντίδα για ανθρώπους με μη μεταδοτικές ασθένειες, ενώ ενδέχεται να αυξηθεί και το ποσοστό ψυχικών ασθενειών ως αποτέλεσμα των μέτρων περιορισμού.

Πηγή: ΕΡΤ

Ανταπόκριση – Στρασβούργο: Κώστας Δαβάνηςwww.ert.gr

